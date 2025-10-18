Ankara Yelken Kulübü 25. Yılını Mogan Gölü'nde Kutladı

ANKARA Yelken Kulübü (AYK) sporcuları, kulübün kuruluşunun 25'inci yılı etkinlikleri kapsamında Mogan Gölü'nde yelken açtı.

Ankara Yelken Kulübü, 25'inci kuruluş yılı kapsamında Mogan Gölü'nde etkinlik düzenledi. Kulüp üyeleri, göl kenarındaki restoranda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ardından sporcular, eğitmenler eşliğinde katılımcılara yelken deneyimi sundu. Mogan Gölü'nde yelken açan çok sayıda sporcu, antrenman yaparak hünerlerini sergiledi.

AYK Yönetim Kurulu Üyesi Evren Bayraktar, kulübün hedefinin Ankara'da yelken sporuna ilgi duyan 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin bu spora kolayca erişebilmesini sağlamak ve Türkiye genelinde yaygınlaştırmak olduğunu söyledi. Yelken sporunun, bahar ve sonbahar aylarında da bölgelere ekonomik canlılık getirdiğini belirten Bayraktar, "Yelkenciliğin, yıllık turizm gelirine 1 milyar dolar ek katkı sağlaması mümkün. Türkiye'nin bu alandaki potansiyeli çok büyük ve doğru yatırımlarla biz de kısa sürede dünya yelken ekonomisinin güçlü bir oyuncusu olabiliriz" dedi.

'ULUSLARARASI BİR YAT SINIFI YARIŞI DÜZENLEYECEĞİZ'

Bayraktar, 'Bozkırın yelkencileri' olarak anıldıklarını belirterek, "AYK, Ankara'nın denizcilik kimliğinde tam 25 yıldır imzasını atmaya devam ediyor. AYK, bünyesinde bulunan 18 yaş altı 40 sporcusu, yaklaşık 100 adet yetişkin sporcusu ve 350'yi aşkın lisanslı sporcusuyla bugün denizcilik dünyasında, yelkencilik dünyasında adından son derece söz ettiren özel bir kulüp. Ankara, denize kıyısı olmayan bir yer ama denizcilik sevdası, denize uzak olmadan dolayı denize ulaşma sevdası çok yüksek olduğu için amatör denizcilik belgesini Türkiye'de en fazla veren kulüplerden bir tanesi. Yani Ankara aslında denizciliğin en fazla sevildiği ve yapıldığı yerlerden biri. Ankara Yelken Kulübü 25'inci yılını kutlamak amacıyla, Marmaris'te genç ve yetişkin yarışçılarıyla birlikte uluslararası bir yat sınıfı yarışı düzenleyecek. Bu yarışlarda amacımız sadece 25'inci yılımızı kutlamak değil, sadece bir yarış yapmak değil, aynı zamanda ülkenin ekonomisi ve turizmine katkı sağlamak temel hedefimiz. Çünkü yelkencilik; ekonomik anlamda ülkeye son derece katkı sağlayabilecek bir spor. Bugün yelkencilik global anlamda ve yat sınıfı sektöründe yaklaşık 50 milyon dolar gibi bir bütçeyle görünüyor. Biz de bu büyük oyunun içinde birer oyuncu olarak yer almak istiyoruz" diye konuştu.