Ankara'ya Yeni Stadyum: Dünyanın En Uzun Çelik Çatı Açıklığına Sahip Olacak

Ankara'ya Yeni Stadyum: Dünyanın En Uzun Çelik Çatı Açıklığına Sahip Olacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın iş birliğiyle, yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine inşa edilen yeni stadyum, 285 metre ile dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3. stadyum olacak. Stadyum, 45 bin seyirci kapasiteli ve futbol topu şeklinde tasarlandı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı; TOKİ iş birliğiyle, Ankara'da yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyumunu inşa ediyor. Stadyum inşaatından görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor" mesajını verdi.

Ankara'da 2018 yılında yıkılan 19 Mayıs Stadyumu'nun yerine TOKİ tarafından inşasına başlanan komplekste çalışmalar hızla devam ediyor. 160 bin metrekare kapalı alan üzerine UEFA ve FIFA kriterlerine göre inşa edilen stadyum tamamlandığında 45 bin seyirciyi ağırlayabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesaplarından stat inşaatının görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum mesajında, "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak da "Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Sadece haftanın bir günü değil, 7 gün 24 saat yaşayan stadyum Ankara'ya çok yakışacak" ifadelerini kullandı

STADYUM FUTBOL TOPU GÖRÜNÜMÜNDE OLACAK

ABD ve Çin'de bulunanların ardından Ankara'da inşa edilen stadyum 285 metreyle dünyanın en uzun çelik çatı açıklığına sahip 3'üncü stadyum olacak. Futbol topu şeklinde inşa edilen stadyum kompleksinde konferans salonu, müze, kafeterya, eğitim odaları, atölyeler ve birçok branşta spor salonu da yer alacak.

STADYUM İNŞAATINDA 5 BİN 500 FORE KAZIK YAPILDI

Stadyum inşaatında genel ilerleme seviyesi yüzde 65'e ulaştı. Zemin iyileştirmesi imalatları için yaklaşık 5 bin 500 fore kazık imalatı yapıldı. Betonarme inşaat ve duvar inşası yüzde 90 oranında tamamlandı. Çelik konstrüksiyon imalatında ise yüzde 42 seviyelerine gelindi. Diğer ince imalatlar ise hızla devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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