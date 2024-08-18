Ankara Tırmanma Yarışı'nda Dereceler Belli Oldu

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi.

Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Ankara Tırmanma Yarışı'nda kategori 1'de Hande Erdoğan 13.31.42'lik derecesiyle birinciliği, Berat Yıldırım ise 14.07.92'yle ikinciliği elde etti. Bu kategoride diğer iki sporcu diskalifiye oldu.

Kategori 3'te İbrahim Yılmaz 11.36.51'le birinci, Burak Navruz 11.37.73'le ikinci, Şevket Çınar da 11.55.60'la üçüncü sırada yer aldı.

Kategori 5'te yarışan tek sporcu Sinan Yardımedici ise 11.07.23'lük derecesiyle yarışmayı en iyi zamanlamayla bitiren sürücü oldu.