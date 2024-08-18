Üye Girişi
Haberler

Ankara Tırmanma Yarışı'nda Dereceler Belli Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından düzenlenen Ankara Tırmanma Yarışı'nda dereceler belli oldu. Yarışta sürücüler, özel tasarlanan otomobillerle 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı. Kategori 1'de Hande Erdoğan birinci olurken, Kategori 3'te İbrahim Yılmaz birinciliği elde etti. Kategori 5'te ise Sinan Yardımedici en iyi zamanlamayla yarışı tamamladı.

Başkent Ankara, otomobil sporlarında 5 yıl aradan sonra tırmanma yarışına ev sahipliği yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Ankara Otomobil Spor Kulübü (ANOK) tarafından organize edilen Ankara Tırmanma Yarışı, Çankaya Kömürcü Mahallesi'nde düzenlendi.

Özel tasarlanan otomobillerle sürücüler, 5,86 kilometrelik parkuru üç defa geçerek toplam 17,58 kilometre mesafede en iyi dereceyi elde etmeye çalıştı.

Ankara Tırmanma Yarışı'nda kategori 1'de Hande Erdoğan 13.31.42'lik derecesiyle birinciliği, Berat Yıldırım ise 14.07.92'yle ikinciliği elde etti. Bu kategoride diğer iki sporcu diskalifiye oldu.

Kategori 3'te İbrahim Yılmaz 11.36.51'le birinci, Burak Navruz 11.37.73'le ikinci, Şevket Çınar da 11.55.60'la üçüncü sırada yer aldı.

Kategori 5'te yarışan tek sporcu Sinan Yardımedici ise 11.07.23'lük derecesiyle yarışmayı en iyi zamanlamayla bitiren sürücü oldu.

Kaynak: AA / Spor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Erdoğan Birinci İbrahim Yılmaz ankara Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title