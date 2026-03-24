Efeler Ligi'nde "Ankara rüzgarı"

SMS Grup Efeler Ligi'nde normal sezonu tamamlayan Ankara'nın voleybol takımları Ziraat Bankkart, Halkbank ve Spor Toto, play-off aşamasında mücadele etme hakkı kazandı. Ziraat Bankkart, sezonu 23 galibiyetle lider tamamladı.

Play-off turunda 3 başkent ekibinin yanı sıra puan tablosunun 3. basamağında bulunan Galatasaray HDI Sigorta da yer alacak.

Yarı finallerde Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart-Spor Toto maçları oynanacak. İki galibiyete ulaşan takının finale çıkacağı karşılaşmaların ilki 12 Nisan da yapılacak.

Lider Ziraat Bankkart

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir grafik çizen Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde de normal sezonu 25 maçta 23 galibiyetle zirvede tamamladı.

Ligin son şampiyonu kırmızı-beyazlılar, ligdeki 2 mağlubiyetini ise diğer Ankara temsilcileri Halkbank ve Spor Toto karşısında yaşadı.

Ziraat Bankkart'ın toplamda 5 şampiyonluğu bulunuyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup çeyrek finale gelen başkent ekibi, Avrupa şampiyonluğunun da favorileri arasında gösteriliyor.

Halkbank takipte

Başkentin köklü voleybol kulüplerinden Halkbank ise ligde oynadığı 25 maçta 20 galibiyet elde ederek ikinci sırada yer aldı.

Toplamda 10 kez şampiyon olduğu ligde Halkbank, bir sezon aradan sonra tekrar şampiyonluk sevinci yaşamak için mücadele veriyor.

Başkent ekibi, play-off etabında ligi 3. sırada tamamlayan Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti.

Spor Toto son haftalarda çıkış yakaladı

Son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerle play-off potasına giren Spor Toto, sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Ligde 17 galibiyet elde eden Spor Toto, play-off etabında lider Ziraat Bankkart ile finale çıkma mücadelesi verecek.

Spor Toto tarihindeki ilk şampiyonluğunu yaşamak için ter dökecek.

Son 5 sezonun şampiyonu başkentten

Efeler Ligi'nde son 5 sezonunun şampiyonu başkent Ankara'dan çıktı.

Ligde son 5 sezonda 4 kez Ziraat Bankkart, 1 defa da Halkbank şampiyon oldu.

Tamamlanan son 11 sezonda ise 9 kez mutlu sona başkent ekipleri ulaşırken, bu sürede sadece Fenerbahçe ve Arkas Spor birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar

İlk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Para var huzur var! 15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

15 yaşında 10 milyonluk arabası oldu

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ecel terleri döktü! Basın açıklaması sırasında füze düştü

İsrail'de can pazarı! Herzog'un cümlesi bitmeden böyle vurdular
Nereden nereye! Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare

Dünya devinin içler acısı halini en iyi özetleyen kare
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi 'komşuya' kaldı

Çikolata kutusundan servet çıktı! Tüm birikimi "komşuya" kaldı
Yangın 30 saat sürmüştü! ABD'nin dev gemisinin nerede oldu ortaya çıktı

30 saatlik yangın sonrası hangi ülkeye sığındığı belli oldu