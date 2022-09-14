Ankara spor haberleri: Ziraat Türkiye Kupası: Eskişehirspor: 2 Çankaya FK: 1 Spor Haberleri Ankara habere göre Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Eskişehirspor, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Çankaya FK'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. turunda Eskişehirspor, normal süresi 1-1 sona eren maçın uzatma dakikalarında Çankaya FK'yı 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Stat: Eskişehir Yeni Hakemler: Y. Emre Çakar xx, Gökhan Özkan xx, Serkan Öksüz xx, Ali Tunçer xx Eskişehirspor: Efehan Kaptan xx, Muhammet Yahya Akbulut xx (Sezgin Çolpan dk. 90 ?), Arda Okumuş x, Kaan Gaman xx, Onur Arı xxx (Bedirhan Alçay dk. 75 xxx), Tolga Yakut xx (Eren Altıntaş dk. 46 xx), Onurhan Uyanık x (Yunus Emre Alagöz dk. 46 xx), Metehan Toprak (Cihangir Çağlıyan dk. 72 xxx), Eray Ertorun xx, Bartu Göçmen xx, Hasan Alp Altınoluk xxx (Selman Çiftkanatlı dk. 120+2 x) Çankaya FK: Hüseyin Genç xx, Mikail Koçak xx, Osman Keçelioğlu x, Malik Karaahmet xx (Aykut Çift dk. 81 x), Serhat Mutlu xx, Talha Özcan x, Mücahit Eraydın xx (Berkay Anıl Demir dk. 46 xx), Enis Durak xx (Günay Sağır dk. 81 x), Abdurrahman Kuyucu xxx, Mertcan Aşcı xx (Adnan Emir Koldere dk. 105 x), Can Demir Aktav xx Goller: Malik Karaahmet (dk. 1) (Çankaya FK), Onur Arı (dk. 70), Hasan Alp Alınoluk (dk. 112) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Bartu Göçmen, Hasan Alp Altınoluk, Onur Arı, Muhammet Yahya Akbulut, Eray Torun, Bedirhan Akçay, Efehan Kaptan (Eskişehirspor), Osman Keçlioğlu Berkay Anıl Mutlu, Serhat Mutlu (Çankaya FK.) - ESKİŞEHİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Kupası Eskişehirspor Eskişehir Çankaya Spor Haberler

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