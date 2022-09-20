Ankara gündem haberleri | TSYD Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Murat Tarhan oldu
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Gelen Ankara haberlerine göre Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Tarhan seçildi.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nin olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Murat Tarhan seçildi.
ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleşen seçimde Murat Tarhan, Metiner Erdem ve Ali Erdoğan başkanlık için yarıştı.
Kongrede bir önceki yönetim, faaliyet yönünden oy birliğiyle, denetleme yönünden ise oy çokluğuyla ibra edildi.
Başkanlığa 67 oy alan Murat Tarhan seçilirken, Metiner Erdem 35, Ali Erdoğan ise 12 oy aldı.
Kaynak: AA / İbrahim Kördemirci - Spor