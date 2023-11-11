Ankara'nın Güdül ilçesinde halatla atlama sporuyla heyecanlı anlar yaşandı

Ankara'nın Güdül ilçesinde halatla atlama (Rope jumping) sporuyla uğraşan yüzlerce kişi, adrenalinin tavan yaptığı 70 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayarak heyecanlı anlar yaşadı.

Başkentte 'sakin şehir' unvanıyla bilinen Güdül ilçesi bu hafta sonu extrem sporu tutkunlarını ağırladı. İlçedeki Bizans döneminde kaldığı tahmin edilen İnönü Mağaralarının en tepesine çıkan yüzlerce sporcu, 2012'den bu yana kayalıktan atlama sporuyla uğraşan RJTurkey ekibi rehberliğinde kendilerini 70 metre yükseklikten boşluğa bıraktı.

Rusya'da ropejumping okulu mezunu eğitmenler eşliğinde gerçekleşen atlayışlar, RJTurkey ekibinin uluslararası standartlara uygun UIAA sertifikalı ekipmanları kullanmasıyla risk faktörü de minimuma indiriliyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ve halatla atlamanın heyecanını yaşamak isteyen 200'e yakın sporcu ilçenin tarihi zenginliklerini de gezmenin şansını yakaladı.

RJTurkey ekibinden sporcu Hanife Vakhtine, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu sporu yapanların bir daha bırakamadığını söyledi. Halatla atlamanın Türkiye'de tanınmayan bir spor olduğunu belirten Vakhtine, "Burada extrem spor ve adrenalin severlere çok güzel deneyimler yaşatabiliyoruz burada. Negatif eğim olan her yerden atlayış yapabiliyoruz. Eğer bulursak binalardan da atlayabiliriz ama ülkemizde uygun bir bina bulamadık. Atlayışlarımız yüksekten atlayarak ileriye salınım şekilde devam ediyor" diye konuştu.

Hanife Vakhtine: "Tanınmayan bir spor olduğu için önce kendimizi tanıtıyoruz"

Söz konusu sporun yapmanın iznini uzun süreçlerden sonra alabildiklerini aktaran Hanife Vakhtine, "Tanınmayan bir spor olduğu için önce kendimizi tanıtıyoruz. İzinleri aldık ve sonrasında belediyemizde bize gayet destek oldu ve burada rampamızı hazırladık ve güvenli bir şekilde atlayışlara başladık" dedi.

Söz konusu spora yeni başlayanların ilk atlayışlarında tedirgin olmalarına rağmen heyecanın daha baskın geldiğini vurgulayan Vakhtine, "Atlamadan önce çok korkuyorlar ve nasıl yapacağız diye soruyorlar. Genelde taşa çarparsak eğer ne olur diye tepki veriyorlar. Atladıktan sonra hepsi şöyle tepki veriyor. 'Mükemmeldi, tekrar atlamak istiyorum, bir daha yapmak istiyorum, çok güzel bir histi' gibi" ifadelerini kullandı.

Halatla atlama sporcusu Eylül Dumlupınar, atlamayı çok sevdiğini dile getirerek, "Bir yerlerden kendimi atmayı seviyorum. İlk olarak Instagram'da denk geldim ve buraya geldim. Daha önce uçaktan paraşütle atladım ama bunu ilk defa deneyeceğim. Keyfini yaşasınlar, ana bıraksınlar kendilerini ve uçsunlar. Ankara'da böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Güdül çok güzel ve atlayış çok keyifli. Bence muhteşem bir şey. Keşke daha fazla olsa" açıklamalarda bulundu.

Halatla atlayışlar 13 Kasım Pazartesi'ne kadar devam edecek. - ANKARA