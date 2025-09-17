Ankara'nın Başkent Oluşunun 102. Yılında Uluslararası Runkara Yarı Maratonu Düzenlenecek

Ankara'nın başkent oluşunun 102. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen, 'Uluslararası Runkara Yarı Maratonu', 5 Ekim'de üçüncü kez gerçekleştirilecek.

'Uluslararası Runkara Yarı Maratonu' 5 Ekim Pazar günü üçüncü kez Ankara'da düzenlenecek. Organizasyon ile Ankara'nın başkent oluşunun 102'nci yılına vurgu yapılırken, kentin ' Spor Başkenti' kimliğine ulaşması hedefleniyor. Başkentte gerçekleştirilecek olan maraton dolayısıyla Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda basın lansmanı düzenlendi.

Lansmana, Ankara Vali Yardımcısı Cem Afşin Akbay, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, protokol üyeler ve davetliler katıldı. Program, açılış konuşmaları ile başladı.

"Ankara'ya spor çok yakışıyor"

Her güzel organizasyonun bir hikayesi olduğunu ve Runkara'nın da üçüncü kez gerçekleştirilmesinin bir hikayesi olduğuna değinen Çelik, "Her Gençlik ve Spor Müdürü'nün bu tür organizasyonların içerisinde yer almak, öncülük etmek büyük hayallerinden biridir. Ben de bunun gururunu yaşıyorum. Başkentler, kültürleriyle, sanatlar faaliyetleriyle ve sportif etkinlikleriyle öne çıkarlar. Şunu gözlemliyorum, yurt dışına gittiğimizde başkanlar turizm anlamında bütün altyapısını tamamlamışlar. Ciddi anlamda bir turizm potansiyelleri var. Özellikle spor konusunda çok büyük gayret gösteriyorlar. Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma noktasında istek ve arzularını görüyorum. Biz de Başkentte bunu arzuluyoruz. Ankara'ya spor çok yakışıyor. Bu alanda, Ankaramıza spor kültürü noktasında büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"Bu yarış belki de dünyada tanından bir yarış olacaktır"

Ankara Vali Yardımcısı Akbay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu etkinlik Ankara için şöyle anlamlı dünyanın tüm başkentlerinde resmi yarışlar, resmi organizasyonlar o şehri temsil ediyor, o başkenti temsil ediyor. Ankara'nın böyle bir eksikliği var maalesef. Gran Fondo'yla bisiklet yarışında, Runkara'yla maratonda, koşuda ümit ediyoruz. Kısa bir dönem içerisinde şehri yansıtan, şehrin kimliğiyle bütünleşmiş bir yarış olacak. Bizim amacımız bu. Bu noktada, Runkara artık tamamen Ankara'nın yarışı ve bu yarışın şu an itibariyle sahibi Ankara Valiliği. Bu yarışın tamamıyla sahibi partnerlerimiz var; Ankara Ticaret Odası, yerel yönetimler, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Spor Müdürlüğü var. Bunların tamamının gücünün bir araya gelmesi, koordineli bir şekilde bu işi organize etmeleri şu anlama gelecektir. Kısa süre sonra bu yarış belki dünyada tanınan, bilinen, 10 binlerce yarışçının katıldığı bir yarış olacaktır. Amacımız bu olmalı."

"Koşmak bağımsızlığın nefesidir"

Ankara'nın bugün değil, Cumhuriyet'le beraber koşmaya başladığını belirten Yılmaz, "Onun için, o koşu bu kente, bütün dünyaya yayıldı. Önce mazlum milletlerin kalbinde yeniden kurtarıcı oldu Türkler ve bu asırlık hikayemizin sonunda şunu dedik biz, 'Türk'e durmak yaraşmaz' dedik. 'Türk önde, Türk ileri' dedik, haykırdık. Bu yüzden milli bayramlarda biz Atamıza yürümeyiz, koşarız. Çünkü koşmak özgürlüğe adımdır, koşmak bağımsızlığın nefesidir, koşmak ilerlemenin ta kendisidir. İşte Runkara tam burada ruhun mirası gibi bize dokundu. Bu koşu sadece adım atmaktan ibaret değil. Buradan koşarken milletimizin cesaretiyle, kararlılığıyla ilerlemesine ve azmine yeniden sağlamış olacağız. 13 Ekim Ankara'nın başkenti olmasının 102'nci yılı olacak. Ankara Valiliğimizin himayelerinde, Gençlik Spor İl Müdürümüzün koordinasyonunda bugün burada ortaya konulan irade, bir kentin hikayesinin markalaşmasını sağlayacak tarihi bir gün olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Lansman, soru-cevap kısmının ardından katılımcıların hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sonlandı. - ANKARA