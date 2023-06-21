Ankara Kendo ve Iaido Derneği, Japon kılıç kullanma sanatını yaygınlaştırmak için çalışıyor

Ankara Kendo ve Iaido Derneği, Japon kılıç kullanma sanatı kendonun yaygınlaşması için çalışıyor. Dernek Başkanı Ali Barış Öztürk, kendo sporunun insan sağlığına faydalarına değinerek, Ankaralıların kendo ile ruh ve beden sağlıklarını güçlendirebileceklerini belirtti. Kendo, geleneksel Japon kılıcı katanayı kullanma prensipleri doğrultusunda insan karakterini kontrol altına alma prensibine dayanıyor.

Ankara Kendo ve Iaido Derneği (AKİ), Japon kılıç kullanma sanatı kendonun yaygınlaşması için çalışıyor.

Ankara Kendo ve Iaido Derneği (AKİ) Başkanı Ali Barış Öztürk, AA muhabirine, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Spor Salonu'nda kökeni Japonya olan Uzak Doğu kılıç kullanma sanatı "kendo" sporunu yaptıklarını söyledi.

Faaliyetlerine 2004 yılında başlayan kulübün, 2007 yılında dernek statüsüne geçtiğini belirten Öztürk, "Ankara'da benim bildiğim çalışmalarını sürdüren tek takımız. Kulübümüzün yaklaşık 45 sporcusu var. Antrenmana katılım sayımız da ortalama 20-25 kişi civarında." diye konuştu.

"Daha çabuk karar almamızı sağlar"

Kendo sporu ile üniversite yıllarında bir arkadaşının tavsiyesi ile ilgilenmeye başladığını anlatan Öztürk, Japonya'dan gelen gönüllü bir hocadan eğitimler aldığını söyledi.

Kendo sporunun insan sağlığına faydalarına değinen Öztürk, şunları kaydetti:

"Her spor gibi insan bedenini geliştirir. Zihinsel olarak da kendo sporunun sayabileceğim bazı özellikleri var. Birincisi karar alma sürecini hızlandırır. Daha çabuk karar almamızı sağlar. İkincisi zor durumlar karşısında kişiye dirayet ve dayanma gücünü sağlar. Ani olaylara metanetle karşı koyma ve soğukkanlı karar verme yeteneğini arttırır. Zorluklarla mücadele edebilmek için enerji verir. Hem bedeni hem de zihni geliştirmeye yarar."

Öztürk, gündelik hayatın stresinden kaçmak isteyen Ankaralıların kendo ile ruh ve beden sağlıklarını güçlendirme imkanı bulabileceklerini kaydetti.

"Japon kültürüyle ilgili daha fazla şey araştırmaya yönlendiriyor"

Belgrad'daki Avrupa Kendo Şampiyonası'na 2019 yılında katılan Hazal Yayalar da internetteki bir blog aracılığıyla kendoya başladığını söyledi.

Katıldığı turnuvalarda tecrübeli sporcularla tanışma imkanı bulduğunu anlatan Yayalar, "Kendo, olimpiyat sporlarından farklı olarak Japon kültürünün de bir parçası olduğundan Japon kültürüne de meraklandırıyor. Daha fazla araştırmaya yöneltiyor. Yani olay sadece spor salonunda yaptığımız şeyler değil. Dışarıda da eğitimimiz hakkında kendo ya da Japon kültürüyle ilgili daha fazla şey araştırmaya yönlendiriyor." diye konuştu.

"Yaş ayırt etmeden, kesinlikle kendoya başlamaları lazım"

Türkiye 3'üncüsü olan Karatay Özbay ise 2015 yılında hobi olarak başladığı kendoda milli takım oyuncusu olarak müsabakalara katıldığını söyledi.

Özbay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaş ayırt etmeden, kesinlikle kendoya başlamaları lazım. En azından denemeleri lazım. Burada gördüğünüz çoğu kendocu arkadaşımız aslında hobi olarak başladı. Hobi olarak başlayıp kendisini bu konuda geliştirip daha ileri seviyelere gelenler oldu. Mesela ben de hobi olarak neden olmasın diye başlayıp 2018 senesinden beri milli takım üyesiyim ve bu sayede dünyayı gezebiliyorum. Başka ülkelerin kendolarını görüyorum, deneyim kazanabiliyorum. Burada hocalarımın öğrettiklerini uygulayabiliyorum. Hobiyken aslında bir yaşam stiline dönüşüyor."

Kendo sporu

Kökeni Japonya olan Uzak Doğu kılıç kullanma sanatı kendo, zaman içinde kenjutsu tekniklerinin modernize edilmesiyle günümüzde bir spor olarak yapılıyor.

Japonya Kendo Federasyonu'nun (AJKF) 1975'te yayınladığı bildiriye göre kendo, geleneksel Japon kılıcı katanayı kullanma prensipleri doğrultusunda insan karakterini kontrol altına alma prensibine dayanıyor.