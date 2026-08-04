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Keçiörengücü, Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti

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Keçtaş Ankara Keçiörengücü, son olarak İstanbulspor'da oynayan 28 yaşındaki sol bek Tuncer Duhan Aksu ile anlaştı. Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan oyuncu, Kasımpaşa ve Kocaelispor'da da forma giydi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Keçtaş Ankara Keçiörengücü, Tuncer Duhan Aksu'yu transfer etti.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, Tuncer Duhan Aksu ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Duhan'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Son olarak İstanbulspor forması giyen 28 yaşındaki sol bek, sözleşmesinin sona ermesinin ardından Keçiörengücü ile anlaşmaya vardı.

Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Duhan Aksu, İstanbulspor'un yanı sıra Kasımpaşa ve Kocaelispor'da da forma giydi.

Kaynak: AA
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