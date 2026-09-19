Haberler

Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'de sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı
Güncelleme:
+36 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Keçiörengücü 48. dakikada Francis Ezeh ile öne geçti, Sivasspor 73. dakikada Emre Gökay ile eşitliği sağladı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Süleyman Luş'un arka direğe yaptığı ortada topu kontrol eden Odishe Roshi'nin bekletmeden vuruşunda top direkten döndü.

48. dakikada Alcidio Raice'nin orta alandan sol tarafa gönderdiği pasla buluşan Francis Ezeh, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

73. dakikada Burak Kapacak'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Emre Gökay meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Stat: Keçiören Aktepe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Samet Özkul, Ömer Yasin Gezer

Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Yunus Bahadır, Wellington, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Herculano Nabian dk. 87), İbrahim Akdağ, Odise Roshi (Enes Yılmaz dk. 61), Halil Can Ayan (Alcidio Raice dk. 46), Francis Ezeh (Moryke Fofana dk. 79), Mame Diouf

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Erkam Develi, Jefforson, Yunus Metin, Oğuzhan Ayaydın

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Sivasspor: Arda Erdursun, Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Okan Erdoğan, Mert Çelik, Yusuf Çağlar Kefkir, Amilton (Emre Gökay dk. 66), Oğuzhan Aksoy (Charilaos Charisis dk. 90+6), Yusuf Cihat Çelik (Salih Kavrazlı dk. 58), Valon Ethemi (Burak Kapacak dk. 58), Ebrima Ceesay (Yılmaz Cin dk. 90+6)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Feyzi Yıldırım, Turan Tuzlacık, Eymen Yurdcu, Mehmet Albayrak

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Francis Ezeh (dk. 48) (Ankara Keçiörengücü) Emre Gökay (dk. 73) (Sivasspor)

Kırmızı kart: Osman Zeki Korkmaz (dk. 78) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Amilton, Yusuf Çağlar Kefkir, Ebrima Ceesay, Salih Kavrazlı (Sivasspor), İbrahim Akdağ, Wellington (Ankara Keçiörengücü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi: Yemek ona nasip olmadı

Mustafa Varank'tan Özgür Özel'e börek göndermesi

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Okan Buruk'tan Trabzonspor uyarısı: Herkes hazır olsun beyler

"Herkes hazır olsun beyler" diyerek uyarıyı yaptı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında dönemin Silivri başsavcısı ve cezaevi savcısı tutuklandı

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında kritik 2 isme tutuklama

Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor

Fenerbahçe'nin yüzüne bakmadığı yıldız Barcelona'da şov yapıyor
Video çeken kadın böyle isyan etti: Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum

"Ben bu çıplaklıktan çok yoruldum"
Ücretli öğretmen, 'İşe alındım' diye gittiği okuldan aldığı cevapla şoke oldu

Ücretli öğretmen "İşe alındım" diye gitti, aldığı cevapla şoke oldu
Asya Oyunları’nda büyük gaf! Güney Kore yerine Kuzey Kore marşı çalındı

Dünyanın gözü önünde büyük skandal: Seremonide şoke eden anlar
İsrail bağlantılı şebekeye yönelik dev operasyonda 201 gözaltı

İsrail bağlantılı şebekeye büyük darbe: 201 kişi gözaltında

Milli forma gururu! Adil Demirbağ'dan duygusal mesaj

A Milli Takım'a çağrılan Adil'den ilk sözler