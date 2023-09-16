Ankara Keçiörengücü, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etti
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Maçta Dembele'nin attığı gollerle galip gelen Keçiörengücü, üst üste 3. galibiyetini aldı.
Stat: Aktepe
Hakemler: Mehmet Türkmen, Oğuz Terzi, Mehmet Kapluhan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Bahadır Yıldırım, Arda Hilmi Şengül, Erkam Reşmen, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Orhan Nahırcı (Dk. 88 Özer Özdemir), Innocent (Dk. 88 Musa Caner Aktaş), Bardhi (Dk. 76 Şahverdi Çetin), Ariyibi (Dk. 58 Melih İnan), Dembele (Dk. 88 Koray Kılınç)
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor : Aydın Bağ, Seyit Gazanfer, Mehmet Yiğit, N'Diaye, Barış Gök, Abdullah Aydın (Dk. 46 Adem Eren Kabak), Cumali Bişi (Dk. 46 Donsah), Barış Ekincier (Dk. 45+1 Toure), Mert Çapar, Thill (Dk. 79 Diago Özçakmak), Ardaiz (Dk. 84 Muhammet Arslantaş)
Goller: Dk. 16 ve 71 Dembele ( Ankara Keçiörengücü)
Kırmızı kart: Dk. 64 Mehmet Yiğit (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Sarı kartlar: Dk. 64 Metin Uçar, Orhan Nahırcı, Dk. 90+2 Koray Kılınç ( Ankara Keçiörengücü), Dk. 64 Toure, Dk. 64 Aydın Bağ, Dk. 64 Ardaiz (ASTOR Enerji Şanlıurfaspor )
Trendyol 1. Lig'in 5. hafta mücadelesinde Ankara Keçiörengücü, sahasında ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 2-0 yendi.