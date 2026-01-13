Haberler

Ankara Keçiörengücü, Gineli futbolcu Ousmane Diaby'yi transfer etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gine'den 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ousmane Diaby ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Diaby, daha önce Gençlerbirliği'nde oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Gineli futbolcu Ousmane Diaby'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Gine'den 2004 doğumlu kanat oyuncusu Ousmane Diaby ile 3.5 yıllığına anlaşmaya varmıştır." denildi.

Türkiye'de daha önce 2021-2022 sezonunda Gençlerbirliği forması da giyen Diaby'nin geçen sezon çalışmalarına Association Sportive Monument Libre de Kaloum Spor Akademisi'nde devam ettiği bildirildi.

