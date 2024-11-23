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Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi 4-0 Mağlup Etti

Ankara Keçiörengücü, Manisa FK'yi 4-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında Manisa FK'yı 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Ali Dere, Eduart Rroca, Oğuzhan Ayaydın ve Mame Diouf'tan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Görkem, defansın arkasına sarkan Ali'ye pas attı. Ali aldığı topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu. 1-0

38. dakikada Dembele'nin şutunda ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

44.dakikada Dembele'ye sert bir faul yapan Kadir, hakemin VAR'dan izlemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

47. dakikada Rroca ceza sahası dışından uzak köşeye çektiği plase şutla golü buldu. 2-0

51. dakikada Dembele sol kanatta taşıdığı topu sağdaki Camara'ya aktardı. Camara topu biraz sürdükten sonra boşta kalan Oğuzhan'a pasını aktardı. Oğuzhan'ın gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti. 3-0

90+2. dakikada Mame Diouf kendisine açılan ortaya yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Selahattin Altay, Serdar Soydan

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Kaan Yıldız, Steven Caulker, Arda Şengül, Ali Dere (Süleyman Luş dk. 83), Oğuzhan Ayaydın, Malaly Dembele (Kristal Abazaj dk. 70), Eduart Rroca (Aliou Traore dk. 71), Erkam Develi, Moustapha Camara (Mame Diouf dk. 83), Görkem Bitin (Williams Togui dk. 83)

Yedekler: Emre Satılmış, Oğuzcan Çalışkan, Recep Taşbakır, Yılmaz Basravi, Halil Can Ayan

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Manisa FK: Alperen Uysal, Kadir Kaan Yurdakul, Bartu Göçmen, Ensar Akgün, Kaan Kanak, Mamadou Cissokho, Muhammed Kiprit (Oktay Gürdal dk. 46), Oğuz Gürbulak (Efe Taylan Altunkara dk. 62), Daniel Ramirez (Kazım Can Kahya dk. 71), Moryke Fofana (Demba Diallo dk. 62), Kwasi Wriedt (Bede Osuji dk. 77)

Yedekler: Eren Karataş, Birkan Yılmaz, Ada İbik, Bulut Uysal, Umut Erdem

Teknik Sorumlu: Çağdaş Çavuş

Goller: Ali Dere (dk. 29), Eduart Rroca (dk. 47), Oğuzhan Ayaydın (dk. 51), Mame Diouf (dk. 90+2) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)

Sarı kartlar: Kaan Kanak, Kazım Can Kahya (Manisa FK) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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