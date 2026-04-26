Ankara Keçiörengücü-Manisa FK maçının ardından

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: "Zora soktuğumuz maçı 2-1 kazanmayı bildik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum" - Manisa FK Teknik Sorumlusu Abidin Çakmak: "Rakibimizi kutluyoruz. Hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, takdir haklarını rakipten yana kullandılar"

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında sahasında Manisa FK'yi 2-1 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, zorlu geçen karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Koşukavak, kritik bir maça çıktıklarını belirterek, oyunu erken koparma şansını değerlendiremediklerini ifade etti.

Mücadeleyi baştan sona kontrol ettiklerini dile getiren Koşukavak, "Maçı kolay kazanabilecekken zorlaştırdık. İlk yarıda penaltıyı gole çevirip skoru 2-0 yapsaydık oyun orada bitebilirdi. Yediğimiz golle birlikte özellikle ligin son haftalarına girilirken oyuncular üzerindeki psikolojik baskıyı kırmak kolay olmadı." dedi.

Rakibin gördüğü kırmızı kartların oyunun dinamiğini değiştirdiğini vurgulayan Koşukavak, şunları kaydetti:

"Rakibin 10 kişi kalması her zaman avantaj gibi görünür ama oyun psikolojisini farklı bir noktaya taşıyor. Rakip tamamen savunmaya çekiliyor, alan bırakmıyor ve hücum etmek zorlaşıyor. Buna rağmen zora soktuğumuz maçı 2-1 kazanmayı bildik. Oyuncularımı yürekten kutluyorum."

Göreve geldiklerinde takımın alt sıralarda yer aldığını hatırlatan Koşukavak, sezonun son haftasında play-off hattında bulunmanın önemli olduğunu belirterek, "Hiçbir şeyi başarmış değiliz. Önümüzde Ümraniyespor deplasmanı var. Kazandığımız takdirde play-off içinde olacağız. Tüm konsantrasyonumuz o maçta." ifadelerini kullandı.

Manisa cephesi

Manisa FK'nin teknik sorumlusu Abidin Çakmaki ise Ankara Keçiörengücü'nü tebrik ettiğini belirterek, "Rakibimizi kutluyoruz. Hakemlerle ilgili çok fazla bir şey söylemeye gerek yok, takdir haklarını rakipten yana kullandılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
Canlı anlatım: Dev derbide tansiyon çok yüksek, penaltı kaçtı

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbide kıran kırana mücadele
Haberler.com
500

Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum

Trump'a saldırı girişimine Erdoğan'dan ilk açıklama
Güneydoğu'ya dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor

Bir bölgemize dev teşvik paketi! 9 ilde yatırım atağı başlıyor
Galatasaray taraftarından tepki çeken pankart

Maça saatler kala ortalığı karıştıran pankart
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı

Yeni dönem başladı! Uçaklarda artık bunu yapmak resmen yasak
Bursa'da tarihi akşam, timsah 1. Lig'e geri döndü

Bursa'da tarihi akşam
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi

Trump'ın yemeğinde silah sesleri! Saldırganın ilk ifadesi ortaya çıktı