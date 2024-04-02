Ankara Keçiörengücü, Çorum FK'ya mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Ankara Keçiörengücü, konuk ettiği Çorum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Geraldo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağıyla çektiği şutta top, Keçiörengücü kalecisi Metin Uçar'da kaldı.

17. dakikada hızlı gelişen Çorum FK atağında Ozan, ceza yayı gerisinden pasını sol tarafındaki Verheydt'e çıkardı. Bu oyuncunun altıpas çizgisi önünden kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada Ariyibi'nin rakibini geçerek ceza alanı dışı sol çaprazından sağ ayağıyla çektiği sert şutta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak filelere gitti. 1-1

42. dakikada Erkan'ın sol çizgiye inerek içeriye yaptığı ortada Verheydt, altıpas çizgisinin gerisinden kafa vuruşuyla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

54. dakikada Hakan ceza alanı dışı sol çaprazdan kaleyi düşündü ancak Keçiörengücü savunmasına çarpan top kornere çıktı.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Hüsnü Emre Çelimli, Hasan Erdoğan

Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim (Mert Kula dk. 35), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Traore, Mikail Okyar (Şahverdi Çetin dk. 67), Selim Ilgaz (Camara dk. 45), Bardhi, Ariyibi (Görkem Bitin dk. 80), Dembele (Melih İnan dk. 67)

Yedekler: Emre Kılıçarslan, Erkam Develi, Erhan Eyibil, Orhan Nahırcı, Ahmet Yazar

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Landre, Toure, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Bartolomeu (Eren Aydın dk. 77), Hakan Barış (Atakan Akkaynak dk. 64), Nalepa (Ahmet Sağat dk. 86), Ozan Sol (Ahmet İlhan Özek dk. 77), Verhedyt (Gökhan Karadeniz dk. 87)

Yedekler: Ali Türkan, Inainfe, Suat Kaya, Adem Doğan, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Verhedyt (dk.17 ve 43) (Çorum FK), Ariyibi (dk. 23) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Hakan Barış, Verheydt, Ahmet İlhan Özek, Hasan Hüseyin Akınay (Çorum FK), Traore, Arda Şengül, Ariyibi (Keçiörengücü) - ANKARA