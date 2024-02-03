Ankara Keçiörengücü, Boluspor'a 2-1 mağlup oldu
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Maçta atılan goller ve dakikalar detaylı bir şekilde verildi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
29. dakikada rakip yarı sahada topla buluşan Diarrassouba'nın ceza yayı önünden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
39. dakikada Oğuz Kağan Güçtekin'ın sol kanattan ortasında arka kale direkte Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.
48. dakikada Keçiörengücü'nün kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Selim pasını ceza yayında duran Muharrem Cinan'a aktardı. Cinan'ın sol ayağı ile vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
68. dakikada Oğuz Kağan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Posmac'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
79. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıda topun başına geçen Tunahan'ın vuruşunda kaleci Metin meşin yuvarlağı çeldi. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Boluspor'un kazandığı penaltıyı kullanan Oğuz Kağan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Mehmet Şengül, Ferhat Çalar
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Alihan Kubalas, Muharrem Cinan, Erkam Develi, Mikail Okyar, Selim Ilgaz (Ariyibi dk. 75), Bardhi (Erkan Eyibil dk. 75), Melih İnan, Dembele (Ahmet Yazar dk. 84)
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Orhan Nahırcı, Mert Kula, Bahadır Yıldırım, Şahverdi Çetin, Camara
Teknik Direktör: Ahmet Cingöz
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Anıl Koç (İshak Karaoğul dk. 88), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Ercan Coşkun dk. 57), Tunahan Çiçek, Oğuz Kağan Güçtekin, Diarrassouba (Hakan Bilgiç dk. 46), Avramovski, Iskandarli (Hüsamettin Yener dk. 57)
Yedekler: İsmail Çipe, Berk Yıldız, Kubilay Sönmez, Nogueira Junior, Kerem Paykoç, Tolunay Artuç
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller: Muharrem Cinan (dk. 48) (Ankara Keçiörengücü), Posmac (dk. 67), Oğuz Kağan Güçtekin (dk. 90+3) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Alihan Kubalas, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA