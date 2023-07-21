Ankara Keçiörengücü Bolu'da kampa girdi

Bolu'da kampa giren 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü yeni sezona hazırlanıyor.

Eflatun-beyazlı takımın teknik direktörü Serhat Gülpınar, "Hem savunma anlamında hem ofansif anlamda ne yaptığını bilen bir takım oluşturmak istiyoruz. İyi bir oyun planı olan, taraftarların takımın ne oynadığıyla ilgili bilgi sahibi olabilecekleri bir takım görmek istiyoruz" dedi.