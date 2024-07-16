Ankara Keçiörengücü, Bolu'da kamp çalışmalarını sürdürüyor

Mutlu YUCA / BOLU - Bolu'da yeni sezona hazırlanan 1'inci Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü, kondisyon ağırlıklı çalıştığı kampta günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Ankara Keçiörengücü, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürüyor. Abant Milli Parkı yolu üzerindeki bir otelde kampa giren Ankara ekibinin otelin sahasında gerçekleştirdiği sabah antrenmanında futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon, istasyon ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Ersan Parlatan yönetiminde çalışmalarını sürdüren Keçiörengücü, günde çift antrenmanla Bolu'da güç depolayacak.