Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 3 Beyoğlu Yeni Çarşı: 1

Ziraat Türkiye Kupası: Ankara Keçiörengücü: 3 Beyoğlu Yeni Çarşı: 1
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1'lik skorla geçerek galibiyet elde etti. Maçta Halil Can Ayan, Ali Akman ve Erkam Develi'nin golleriyle Ankara temsilcisi öne geçti. Beyoğlu Yeni Çarşı'nın tek golü ise Arif Emre Eren'den geldi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 1. hafta maçında Ankara Keçiörengücü, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 3-1 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Hüsnü Emre Çelimli, Güner Mumcu Taştan

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Abdullah Çelik, Erkam Develi, Ali Akman, Wellington Ferreira, Hakan Bilgiç (Ali Dere dk. 83), Haqi Osman (Odise Roshi dk. 83), Halil Can Ayan (İbrahim Akdağ dk. 73), Eren Sami Poyraz (Junior Fernandes dk. 61), Süleyman Luş, Tahsin Özler (Francis Ezeh dk. 61)

Yedekler: Aykut Özer, Oğuzcan Çalışkan, Francis Ezeh, Mame Diouf, Muhammed Talha Tahiroğlu, Bulut Özdaş

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Beyoğlu Yeni Çarşı: Muhammed Fatih Yeniay, Yiğit İfet Has, Alhan Kurtoğlu (Barış Zeren dk. 46), Batuhan Ekinci (Muhammed Emir Terzi dk. 58), Eren Büyükbaş (Arif Emre Eren dk. 58), Arda Çeşmebaşı (Emre Can Yeşilöz dk. 70), Mustafa Arda Akkaş (Emir Ali Ağaçe dk. 46), Ali Keten, Mustafa Kaçan, Alperen Yılmaz, Ali Eren İyican

Yedekler: Mızhat Burak Sarı, Ali Berat Fidan, Yağız Arif Çiğdem

Teknik Direktör: Efe İnanç

Goller: Halil Can Ayan (dk. 17), Ali Akman (dk. 37), Erkam Develi (dk. 80) (Ankara Keçiörengücü), Arif Emre Eren (dk. 59) (Beyoğlu Yeni Çarşı)

Kırmızı kart: Ali Akman (dk. 45+3) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kart: Abdullah Çelik (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş

Sadettin Saran bakın nerede gözaltına alınmış
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi, TBMM'de kabul edildi

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi kabul edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Fenerbahçe taraftarı, Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından harekete geçti

Fenerbahçe taraftarı gözaltı kararı sonrası hemen harekete geçti
Sadettin Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı

Saran'ın testi pozitif çıkınca Ali Koç soluğu kulüpte aldı
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı