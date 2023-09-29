Ankara İl Jandarma Komutanlığı'ndan 95 acemi er için yemin töreni

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, temel askerlik eğitimini tamamlayan 95 acemi er için yemin töreni düzenledi. Sincan Cezaevi Jandarma Sevk ve Koruma Alay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, jandarma erler Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya ellerini koyarak yemin etti.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, temel askerlik eğitimini tamamlayan 95 acemi er için yemin töreni düzenledi.

Sincan Cezaevi Jandarma Sevk ve Koruma Alay Komutanlığında, 2003-4 tertip acemi erler için düzenlenen yemin töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra temel eğitimlerini tamamlayan 95 jandarma er, Türk bayrağı ve silahların bulunduğu masaya ellerini koyarak hep birlikte yemin etti.