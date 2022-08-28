Ankara haberi! Spor Toto 1. Lig: Altay: 1 Ankara Keçiörengücü: 3 Spor Haberleri Ankara haberlerine göre Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta maçında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Spor Toto 1. Lig'in 3. hafta maçında Altay, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu. Maçtan dakikalar 22. dakikada sol kanattan gelişen Keçiörengücü atağında, Olawoyin'in ortasına yükselen Eric Bjönkander'den seken topla savunma arkasında buluşan Hamza Gür, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalenin sağından ağlarla buluşturdu. 0-1 56. dakikada sol kanattan yüklenen Keçiörengücü'nde, Olawoyin sol çaprazdan yerden vurdu, savunmaya çarpan top ağlara gitti. 0-2 80. dakikada Zeki Yıldırım ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay'da, ceza sahası içinde topa dokunan Marco Paixao topu filelere gönderdi. 1-2 81. dakikada orta alandan hızlı atağa çıkan Keçiörengücü'nde penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bekir Karadeniz, meşin yuvarlağı yerden ağlarla gönderdi. 1-3 Stat: Alsancak Mustafa Denizli Hakemler: Eren Özyemişcioğlu xx, Mehmet Kapluhan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx Altay: Ozan Evrim Özenç x, Tolga Ünlü x, Eric Bjönkander x (Murat Uluç dk. 63 x), İbrahim Öztürk xx, Özgür Özkaya x (Mohammad Naderi dk. 28 x), Kutay Yokuşlu x (Arda Gezer dk. 87 ?), Ceyhun Gülselam x, Zeki Yıldırım xx, Salih Sarıkaya x, Eren Erdoğan x, Marco Paixao xx Yedekler: Eren Karataş, Mustafa Çalışkan, Yusuf Tekin, Enes Yetkin, Ege Parmaksız, Mehmet Gündüz, Caner Baycan Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Erhan Kartal xx, Aykut Demir xx, Batuhan Yayıkcı xx, Muharrem Cinan xx, Bekir Karadeniz xx, Mikail Okyar xx, Melih İnan xx (Rashad Muhammed dk. 68 x), İbrahim Olawoyin xxx (Erkam Reşmen dk. 90+3 ?), Jurgen Bardhi xx (Uerdi Mara dk. 80 ?), Hamza Gür xxx (Bekim Balaj dk. 80 ?) Yedekler: Boran Güngör, Abdullah Aydın, Haşim Sarman, Moustapha Camara Teknik Direktör: Taner Taşkın Goller: Hamza Gür (dk. 22), Olawoyin (dk. 56), Bekir Karadeniz (dk. 81) (Keçiörengücü), Marco Paixao (dk. 80) (Altay) Sarı Kartlar: Salih Sarıkaya, Eric Bjönkander, Ceyhun Gülselam, Zeki Yıldırım (Altay), Batuhan Yayıkcı, Bekim Balaj (Keçiörengücü) - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Ankara Altay Spor Haberler

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