Ankara'da yapılacak Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağı için basın toplantısı düzenlendi

Ankara'da gerçekleştirilecek PETLAS 2026 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 5. ayağına ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Petlas, Spor Toto ve TRT Spor'un katkılarıyla düzenlenecek organizasyon, 11-13 Eylül tarihlerinde Ankara'nın Mühye bölgesinde yapılacak.

Lozan Parkı'ndan start alacak yarışta 68 sporcu ve 34 araç mücadele edecek.

Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen toplantıda konuşan ANDOFF Başkan Yardımcısı Bora Kayım, organizasyonun Ankara'nın tanıtımı açısından önemli olduğunu söyleyerek, "Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek sporcuları, ekipleri ve otomobil sporları tutkunlarını Ankara'da buluşturmak, kentimizin spor organizasyonlarındaki gücünü ortaya koymak ve Ankara'nın tanıtımına katkı sağlamak açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Türkiye Offroad Şampiyonası Direktör Yardımcısı Yusuf Koçak ise katılanlara teşekkür ederek, sporculara başarılar diledi.

Sporcu Eren Alver de kendi evlerinde yarışmanın kendisi için çok özel olduğunu belirterek, "Şampiyonada şu anda lider gidiyoruz. Bunun baskısı da var, motivasyonu da var. Kendi seyircimizin önünde elimizden gelenin en iyisini, en doğrusunu yapmak ve güzel bir yarış çıkarmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Özge Sülün, şampiyonaya kadın sporcu olarak katılmanın kendisi için gurur ve heyecan verici olduğunu vurgulayarak, "Biz kadınlar bu sporun içinde cesaretimizle, mücadelemizle ve azmimizle varız. Ankara bizim evimiz, Mühye bizim sahnemiz. Şimdi söz motorlarda, mücadele parkurda. Tüm sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA