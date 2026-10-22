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Ankara'da para milli sporcular Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu

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Ankara'da para milli sporcular Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğrencilerle buluştu
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Para milli sporcular Hakan Akkaya, Ahmet Kaplan ve Kübra Korkut, Ankara'da üniversite öğrencileriyle buluştu. Sporcular, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Yerleşkesi'nde düzenlenen kongre oturumunda deneyimlerini ve protez-ortez seçimlerini anlattı.

Para milli sporcular Hakan Akkaya, Ahmet Kaplan ve Kübra Korkut, Ankara'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

XII. Uluslararası Protez-Ortez Kongresi kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Yerleşkesi'nde düzenlenen "Hareketin Ötesinde: Sınırları Yeniden Tanımlamak" başlıklı oturumda, tekerlekli sandalye eskrim milli sporcusu Hakan Akkaya, tekerlekli sandalye tenis milli sporcusu Ahmet Kaplan ve para masa tenisi milli sporcusu Kübra Korkut deneyimlerini paylaştı.

Oturumun başkanlığını Türkiye Protez Ortez Bilim Derneği Başkanı Prof. Dr. Kezban Yiğiter ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Anaforoğlu yaptı.

Sporcular, etkinlikte spora başlama süreçlerini, kariyerlerinde karşılaştıkları zorlukları ve uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarıları anlattı.

Sporun hayatlarına kattığı değerleri öğrencilerle paylaşan milli sporcular, kullandıkları protez, ortez ve yardımcı ekipmanların yanı sıra sportif performanslarını geliştirmek için yararlandıkları yöntemlere ilişkin bilgi verdi.

Engellerin aşılmasında disiplinli çalışmanın, kararlılığın ve doğru ekipman seçiminin önemine dikkati çeken sporcular, başarıya uzanan yolculuklarından örnekler verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği oturumun ardından katılımcılar, milli sporcularla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahar Anaforoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası alanda önemli başarılara imza atan milli paralimpik sporcuları ağırladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Sporcuların başarı hikayelerini ve bu noktaya nasıl geldiklerini anlattıklarını aktaran Anaforoğlu, "Dünya şampiyonlukları bulunan Kübra Korkut, tekerlekli sandalye eskriminde önemli başarılara imza atan Hakan Akkaya ve dünya sıralamasında dördüncü sırada bulunan, paralimpik madalyalı Ahmet Kaplan bizlere eşlik etti. Bugüne kadar katettikleri mesafeleri, sporun hayatlarına neler kattığını konuştuk. Protez ve ortez ekipmanlarını nasıl seçtiklerini, tekerlekli sandalyelerini nasıl kullandıklarını ve kendilerine uygun düzenekleri nasıl oluşturduklarını da anlattılar." ifadelerini kullandı.

"Başarı, disiplinli çalışma ve özveriyle gelir"

Para sporlar alanında 25 yıldır çalıştığını belirten Anaforoğlu, şunları kaydetti:

"Masa tenisiyle başladım, tekerlekli sandalye basketboluyla devam ediyorum. Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonunda da görevlerim var. Başarı, disiplinli çalışma ve özveriyle gelir. Ülke olarak birçok paralimpik branşta çok başarılıyız. Yaptığımız bilimsel çalışmaları da bu başarıların artırılmasına yönelik gerçekleştiriyoruz."

TÜBİTAK destekli projeler yürüttüklerini aktaran Anaforoğlu, "Paralimpik branşlarda kişiye en uygun spor dalının nasıl seçilebileceğine ilişkin çalışmamızı tamamladık. Bakanlık, federasyonlar ve spor kulüpleriyle işbirliklerimiz de devam ediyor. İnşallah bu çalışmaların güzel sonuçlarını alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Haberler.com
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