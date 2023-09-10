Ankara'da Eskrim Federasyon Kupası Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen Eskrim Federasyon Kupası'nda 1075 sporcu mücadele etti. 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde yapılan flöre, kılıç ve epe müsabakaları sona erdi. Dereceye giren sporcuların isimleri açıklandı.

Ankara'da 1075 sporcunun mücadele ettiği Eskrim Federasyon Kupası tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerindeki flöre ve kılıç müsabakaları Yenimahalle Spor Kompleksi'nde, 12 ve 14 yaş altı kategorilerindeki epe karşılaşmaları ise Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Organizasyonda 31 şehirden epede 364, flörede 273 ve kılıçta 438 toplam 1075 sporcu mücadele etti.

Federasyon Kupası'nda dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

10 yaş altı kadınlar flöre:

1-Duru Ayata

2-Vahide Sena Senirkentli

3-Defne Kotan

3-Dünya Akbaş

10 yaş altı erkekler flöre:

1-Kuzey Erdal

2-Mustafa Muhsin Savaş

3-Ali Kaan Ocaklı

3-Mehmet Soyçopur

10 yaş altı kadınlar kılıç:

1-Elif Alkaya

2-Nil Asya Altıntaç

3-Derin Özkan

3-Eylül Aydın

10 yaş altı erkekler kılıç:

1-Bartu Temelatma

2-Haktan Deniz Kızıldağ

3-Deniz Yavuz

3-Bircan Çınar Başpınar

10 yaş altı kadınlar epe:

1-Begüm Şimşek

2-Zümra Özüm Yardımcı

3-Defne Esin

3-Seina Durmuş

10 yaş altı erkekler epe:

1-Ömer Arda Narin

2-Deniz Alp Öner

3-Ali Ayaz Özbay

3- Ali Baran Tatar

12 yaş altı kadınlar epe:

1-Ece Su Köroğulları

2-Ece Torucu

3-Didar Yüksel

3-Miraç Serra Değercan

12 yaş altı erkekler epe:

1-Danil Taraskin

2-Doruk Durmuş

3-Rüzgar Aybars Kızıltan

3-Kemal Arel Gürlü

12 yaş altı kadınlar kılıç:

1-Ece Kanlı

2-Hafsa Güner

3-Mihrimah Aksu

3-Emine Nihan Akyüz

12 yaş altı erkekler kılıç:

1-Ali Şendurgut

2-Osman İbrahim Erdöl

3-Ege Çolak

3-Çınar Başer

12 yaş altı kadınlar flöre:

1-Selin Ece İncesu

2-Toprak Öğün

3-İmren Cemile Özgür

3-Öykü Duru Akgül

12 yaş altı erkekler flöre:

1-Rutkay Çınar Bayrak

2-Turhan Bora Doğu

3-Abrek Nart Yıldırım

3-Ulaş Metin

14 yaş altı kadınlar epe:

1-Defne Ada Sümer

2-Defne Caner

3-Nil Aksan

3-Yankı Ergünay

14 yaş altı erkekler epe:

1-İskender Yiğit Tiftik

2-Can İbrahimoğlu

3-Hamza Kırmacı

3-Ömer Can

14 yaş altı kadınlar kılıç:

1-Işıl Betül Elüstü

2-Alya Nehir Özoğul

3-Zeynep Aytekin

3-Irmak Baydil

14 yaş altı erkekler kılıç:

1-Ziya Arda Osmanağaoğlu

2-Ertürk Selim Coşkun

3-Mehmet Doruk Özkan

3-Tuna Çağlar

14 yaş altı kadınlar flöre:

1-Ada Küfeciler

2-Elif Ada Yıldız

3-Ecem Özer

3-Nil Minsin

14 yaş altı erkekler flöre:

1-Bulut Ali Yıldız

2-Kuzey Aydemir

3-Çağan Ayaz

3-Ateş Yılmazkarasu