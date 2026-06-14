Milli maç heyecanı Ankara'da dev ekranda yaşandı
2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, Ankara'da dev ekranda izlendi. Taraftarlar duygularını paylaştı.
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maçın heyecanı Ankara'da dev ekranda yaşandı.
Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılan A Milli Futbol Takımı, D Grubu 1. hafta maçında Avustralya ile oynadı. Kanada'da oynanan maçta Türkiye, 2-0 mağlup olurken milli maç heyecanı başkentte dev ekranda yaşandı.
Milli maçı izleyen taraftarlar mücadeleye dair görüşlerini İHA mikrofonuna paylaştı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı