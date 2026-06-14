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Milli maç heyecanı Ankara'da dev ekranda yaşandı

Milli maç heyecanı Ankara'da dev ekranda yaşandı
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2026 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenilen A Milli Futbol Takımı'nın mücadelesi, Ankara'da dev ekranda izlendi. Taraftarlar duygularını paylaştı.

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynadığı maçın heyecanı Ankara'da dev ekranda yaşandı.

Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılan A Milli Futbol Takımı, D Grubu 1. hafta maçında Avustralya ile oynadı. Kanada'da oynanan maçta Türkiye, 2-0 mağlup olurken milli maç heyecanı başkentte dev ekranda yaşandı.

Milli maçı izleyen taraftarlar mücadeleye dair görüşlerini İHA mikrofonuna paylaştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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