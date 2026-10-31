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Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko, Cumhuriyet Koşusu'nu Özmen Bey kazandı

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Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko, Cumhuriyet Koşusu'nu Özmen Bey kazandı
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Cumhuriyet Haftası'nda 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda koşulan 88'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko isimli safkanla Ayhan Kurşun, 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nu ise Selim Kaya idaresindeki Özmen Bey kazandı. Koşuların ardından törende kazananlara ödülleri verildi.

AT yarışlarında sezon, son Grup 1 mücadeleleri ile final yaptı. Cumhuriyet Haftası'nda 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda koşulan 88'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nda finişi ilk gören ise Selim Kaya idaresindeki Özmen Bey oldu.

46'ncı Cumhuriyet Koşusu ile 88'nci Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 75'inci Yıl Ankara Hipodromu'nda gerçekleştirildi. Koşu sonrasında gerçekleştirilen şal töreninin ardından ödül törenine geçildi. Kazanan safkanın sahibi Mehmet Emin Ekenler'e kupasını, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç takdim etti. Safkanın antrenörü Savaş Gürkan'a plaketini Ankara Vali Yardımcısı Osman Beyazyıldız verirken, jokeyi Ayhan Kurşun'a ise plaketini Kulübümüz Genel Sekreteri Gülnur Gülerce takdim etti. Törene, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Zikrullah Erdoğan ve Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Halid Milli de katıldı.

88'inci Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Etsuko isimli safkanla Ayhan Kurşun kazandı. 46'ncı Cumhuriyet Koşusu'nda ise finişi ilk gören Selim Kaya idaresindeki Özmen Bey oldu. 2 bin 400 metrelik çim pistte yapılan 88'inci Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda 11 at mücadele etti ve yarışa sadece 3 yaş ve üzeri safkan İngiliz atları katıldı. Yarış sonunda 1'inci gelen Etsuko isimli safkanın sahibi Mehmet Emin Ekenler, 2 milyon, Jokey Ayhan Kurşun ise 10 liralık ödülün sahibi oldu.

Cumhuriyet Koşusu'nda ise bin 600 metre çim pistte 13 at mücadele etti. Yarışa sadece 3 yaş ve üzeri safkan Arap atları katıldı. Yarışı kazanan Özmen Bey isimli safkanın sahibi Ömer Bilir 2.8 milyon, jokeyi Selim Kaya ise 14 milyon liralık ödülün sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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