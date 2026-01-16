Haberler

Halterde Bedensel Engelliler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Halterde Bedensel Engelliler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Halter Federasyonu, 2026 yılındaki ilk faaliyeti olan Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'nı Ankara'nın Pursaklar ilçesinde başarıyla gerçekleştirdi. 70 sporcunun katıldığı organizasyonun açılışına yerel protokol ve sporseverler katıldı. Madalyalar dereceye giren sporculara verildi.

Türkiye Halter Federasyonunun 2026 yılındaki ilk faaliyeti olan Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Spor Salonu'nda 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun açılış törenine, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile çok sayıda sporsever katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2026 yılının ilk organizasyonunu Pursaklar ilçesinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, bütün sporculara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Müsabakalar sonunda şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun uyuşturucu testleri negatif

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun test sonuçları çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak

MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
Üniversitedeki skandal iddialarına rektörlükten yanıt geldi

Okulun sistemine nasıl girdiği anlaşıldı! Hademe değilmiş
Gördüklerine isyan eden kadın: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin

Gördüklerine isyan etti: Allah bana umreye gitmeyi nasip etmesin
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş

Büyükelçi suikastının planlayıcısı yıllar sonra ortaya çıktı
Ameliyattan sonra aylarca ağrı çekti! Gerçek ortaya çıktığında her şey için çok geçti

Ameliyat bitti, ağrısı bitmedi! Gerçek anlaşıldığında artık çok geçti
Havada fantezi yapılan jetin faturası ortaya çıktı! Kıbrıs uçuşu için bakın ne kadar ödenmiş

Selen Görgüzel anlatmıştı! İşte havada fantezi yapılan jetin faturası