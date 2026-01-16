Halterde Bedensel Engelliler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı

Türkiye Halter Federasyonunun 2026 yılındaki ilk faaliyeti olan Bedensel Engelliler Gençler ve Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası, Ankara'da yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Pursaklar Spor Salonu'nda 70 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun açılış törenine, Pursaklar Kaymakamı Üzeyir Aziz Özeren, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ile çok sayıda sporsever katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, 2026 yılının ilk organizasyonunu Pursaklar ilçesinde gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, bütün sporculara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Müsabakalar sonunda şampiyonada dereceye giren sporculara madalyaları, protokol üyeleri tarafından verildi.