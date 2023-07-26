Ankara Büyükşehir Belediyesi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile hazırlanıyor

Geçen sezon şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu öncesinde 10 sporcu transferi gerçekleştirdi. Yeni transferlerle takımı güçlendirmeye devam ettiklerini belirten kulüp başkanı, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Geçen sezon Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'ni şampiyon tamamlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turu öncesinde 10 sporcu transferi gerçekleştirdi.

ABB FOMGET Spor Kulübü Başkanı Yalçın Demirkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni transferlerle takımı güçlendirmeye devam ettiklerini belirtti.

Demirkol, öncelikle geçen sezonu şampiyon tamamlayan kadrodan kendileriyle yola devam etmek isteyen oyuncularla sözleşme yenilediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Dış transferlerde de önemli isimlerle anlaşma sağladık. Karadağ Milli Takım Kaptanı Sladjana Bulatovic transfer ettik. Ayrıca Antri Violari, Gabriel Diane Vivier, Marian Awad, Medine Erkan, Dilan Yeşim Taşkın, Vusala Seyfaddinova, Beyza Kocatürk ve son olarak da Fenerbahçe'den Danielle Marcano ile Galatasaray'dan Birgül Sadıkoğlu'nu alarak kadromuzu güçlendirdik."

Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini anlatan Demirkol, Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turundaki ilk müsabakayı İzlanda şampiyonu Valur ile 6 Eylül'de tek maç üzerinden oynayacaklarını da hatırlattı.