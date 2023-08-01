Ankara Büyükşehir Belediyesi Parklarda Spor Etkinliklerine Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla başlattığı Parklarda Spor Etkinlikleri'ni bu sene de devam ettiriyor. Ücretsiz spor etkinliği, beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde belirlenen 15 noktada düzenleniyor. Başkentliler, açık havada spor yapmanın keyfini çıkarırken Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla 2 yıl önce başlattığı Parklarda Spor Etkinlikleri, Başkentlilerden gelen yoğun talep ve memnuniyetin ardından bu sene de devam ediyor.

Başkentlilerin sağlıklı yaşam ve spora teşvik edilmesi amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2 yıl önce parklarda başlattığı ücretsiz spor etkinliğini bu yıl da sürdürüyor. ABB Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, 26 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde belirlenen 15 noktada spor faaliyeti düzenliyor. Spor yapmak isteyen Ankaralılar; pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 08: 30-10: 30 saatleri arasında ücretsiz spor etkinliğine katılabiliyor.

Uzman eğitmen Eda Öncü, "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent projesiyle tüm halkımızı parklara bekliyoruz. Bizlerle spor yapın, bizlerle bu işin keyfini çıkarın diyoruz. Yaşam boyu spor devam ediyor. Uzman öğretmenler eşliğinde yapılan çalışmalara herkesi bekliyoruz" dedi.

SPORSEVERLERDEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE TEŞEKKÜR

Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran Başkentliler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

Yaşa Yılmaz: "Biz, sabahları Eda Hoca'mızla spor yapmanın keyfini yaşıyoruz. Açık havada oksijenle yapılan spor daha etkili oluyor ve grup enerjisi yaratmış oluyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederiz."

Şahinde Gökler: " Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu hizmetinden büyük memnuniyet duyuyorum. Açık havada oksijen dolu bir ortamda yapılan etkinlikten dolayı çok memnunum."

Yaşar Alper: "Eda Hoca'mın eşliğinde sabahları spor yapıyoruz. Bu benim üçüncü sezonum. Sezon bitene kadar, havalar soğuyana kadar bu etkinliğe devam ediyoruz. Nasıl spor yapılacağını, rastgele hareket etmememiz gerektiğini öğreniyoruz. Buraya gelmek için pazartesi, çarşamba ve cumaları iple çekiyoruz. Bu etkinlik için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eda Hoca'ma teşekkür ediyoruz."

Yüksel Mete: "Çok keyifli, çok güzel geçiyor. Biz burada bir aile gibi olduk, hiç tanımadığımız insanlarla. Çok uzak mahallelerden otobüslerle gelen arkadaşlarımız var. Hep böyle bir topluluğun içinde olmak isterdim. Burada nasip oldu. Bize sunulan bu imkanlar için Mansur Yavaş'a teşekkür ederiz."

Hülya Durmuş: "Emekli olduktan sonra yeni bir hayata başladım, spor da bunun bir parçası oldu. Çok yoğun tempoda çalıştım hep, şimdi burada rahatlıyoruz. Parkımız da çok güzel oldu. Hocalarımız da çok yeterli. Herkese çok teşekkür ederiz."

Refika Demirtaş: "Çok zevkli ve keyifli geçiyor. Koşarak geliyoruz. Geçen seneden beri katılıyorum. Gelen bir daha koşarak geliyor. Çok teşekkür ederiz."

Parklarda Spor Etkinlikleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait parklarda 30 Eylül 2023 tarihine kadar sürecek. 'Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent' sloganıyla gerçekleştirilen ücretsiz spor etkinliğinin düzenlendiği parklar ise şöyle: Cemre Parkı, Zeynepcik Parkı, Vedat Dolakay Parkı, Ümitler Kadın Lokali Çevresi, Kurtuluş Parkı, Seğmenler Parkı, Şafaktepe Parkı, Adnan Ötüken Parkı, Altınpark, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi Çevresi, Dikmen Vadisi Parkı, Harikalar Diyarı Parkı 7. Kapı, Harikalar Diyarı 3. Kapı, GOP Parkı, Şehit Uzman Çavuş Özgür Can İnce Parkı.