2023-2024 Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde İzlanda takımı Valur ile eşleşti. İlk maçlar 6 Eylül 2023 tarihinde oynanacak ve maçların oynanacağı ülke ve şehirler daha sonra açıklanacak. FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde 2 ön eleme maçı oynayacak ve hedefi 32 takım arasına kalmak.

İlk maçlar 6 Eylül 2023 tarihinde oynanacak. Maçların oynanacağı ülke ve şehirler daha sonra açıklanacak. Başkent temsilcisi FOMGET, Şampiyonlar Ligi'nde tek maç üzerinden 2 ön eleme maçı oynayacak. İlk maçı kazanması halinde Vllaznia (Arnavutluk) - Hajvalia (Kosova) maçının galibi ile karşılaşacak. Kazanması halinde ise 32'li gruba kalabilmek için çift ayaklı tek maç oynayacak. Rakibini elemesi halinde de FOMGET tarihinde ilk defa katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına girmiş olacak.

FOMGET Başkanı Yalçın Demirkol, "Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olmanın gurunu yaşıyoruz. Bugün çekilen kuralar sonucunda tek maçlı sistemde İzlanda'dan Valur oldu. İnşallah bu maçı kazanıp, Vllaznia ve Hajvalia maçının galibi ile oynayacağız. Ardından iki maç üzerinden bir maç daha oynayacağız. Hedefimiz tarihimizde ilk defa katıldığımız Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım arasına kalmak. Şu an Şampiyonlar Ligi için çok iyi bir takım kurma çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah istediğimiz sonuçları alacağız" diye konuştu.