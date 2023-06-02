Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kadın Futbol Takımı Şampiyon Oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cansu Tiryaki, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Sedef Aktan

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: Selda Akgöz, Ümran Özev, Ahmadova (Dk. 43 Apanashchenko), Shmatko, Derkach, Ovdiychuk, Tuğba Karataş, Başak İçinözbebek (Dk. 101 Fatoş Yıldırım), Shevchuk (Dk. 67 Sabanagic), Benan Altıntaş (Dk. 43 Rabia Nur Küçük), Kuç

Fenerbahçe Petrol Ofisi : Göknur Güleryüz, Busem Şeker, Yaşam Göksu, Kpaho, Ecem Cumert, Marcano, Cansu Gürel (Dk. 102 Mbeleck), Fatma Kara Şahinbaş (Dk. 78 Meryem Cennet Çal), Kusi (Dk. 87 Kyremeh), Coleman, Cordner (Dk. 87 Nazlıcan Parlak)

Goller: Dk. 9 Marcano (Penaltıdan), 109 Coleman ( Fenerbahçe Petrol Ofisi ), Dk. 90+8 Apanashchenko (Penaltıdan), Dk. 96, 107 ve 114 Kuç ( Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Kırmızı kart: Dk. 95 Ecem Cumert ( Fenerbahçe Petrol Ofisi )

Sarı kartlar: Dk. 36 Cordner, Dk. 113 Kpaho ( Fenerbahçe Petrol Ofisi ), Dk. 109 Shmatko, Dk. 119 Fatoş Yıldırım ( Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi play-off finalinde normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabakanın uzatma bölümünde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 4-2 mağlup eden Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu.

Müsabakanın 8. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında ceza sahası içinde Ovdiychuk'un müdahalesiyle Marcano'nun yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Cansu Tiryaki penaltı kararı verdi. Atışı 9. dakikada kullanan Coleman'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+5. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in Ümran'la sol kanattan kullandığı serbest vuruşta savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı. Daha sonra ani gelişen Fenerbahçe Petrol Ofisi atağında Kyremeh'in şutunda top direkten oyun alanına döndü. Oyun durduktan sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine Fenerbahçe Petrol Ofisi ceza sahası içindeki pozisyonu tekrar inceleyen hakem Cansu Tiryaki, Ecem Cumert'in topa elle müdahale ettiğine kararı verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Atışı 90+8. dakikada kullanan Apanashchenko, skoru 1-1 yaptı.

Müsabakanın norma süresi 1-1 eşitlikle geçildi.

94. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET öne geçti. Ümran'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan Kuç'un vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

107. dakikada Başkent temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Tuğba Karataş'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Kuç, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

109. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşu kullanan Coleman, attığı sert şutla farkı 1'e indirdi: 3-2.

114. dakikada Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET farkı tekrar 2'ye yükseltti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta penaltı noktası yakınında topa yükselen Kuç'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 4-2.

Müsabakanın 90+3. dakikasında ilk sarı kartını gören Ecem Cumert, 95. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET, sezonu şampiyon tamamladı.

Müsabakayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti.