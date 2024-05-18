Üye Girişi
Haberler

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da düzenlenen at yarışında apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar ve jokey Mehmet Keskin attan düştü. İlk müdahalesi yapılan Sansar, ambulansla hastaneye kaldırılırken, Keskin'in tedavisi olay yerinde devam etti. Korkutan kaza kameralara saniye saniye yansıdı.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün ilk koşusu olan "Maiden" yarışında apranti (genç binici) Fatih Sultan Mehmet Sansar ile jokey Mehmet Keskin, mücadele içerisinde attan düştü. Yüreklerin ağza geldiği kazada Keskin'in yarıştığı tay, Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti.

ARADA KALAN TAY DÜŞTÜ

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda günün 1'nci koşusu olan "Maiden" mücadelesi saat 13.00'da start aldı. 3 Yaşlı Arap atının mücadele verdiği 1000 metre çim pistte koşulan yarışta viraj dönülüp son düzlüğe çıkıldığı sırada yarışı birinci tamamlayan jokey Vedat İbiş'in kontrolündeki "Luxor Boy" ve jokey Hışman Çizik'in bindiği "Lord Şahı" isimli tayın arasında kalan "Rüstem Nizan" isimli tay düştü.

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

KUM PİSTE SAVRULAN GENÇ BİNİCİNİN ÜZERİNDEN TAY GEÇTİ

Luxor Boy isimli taya çarpan Rüstem Nizan'ın üzerindeki apranti (genç binici) Fatih Sultan Mehmet Sansar kum piste savruldu. Sansar'ın arkasından yarışı takip eden "Zafere Koşan" isimli tay da jokeyi Mehmet Keskin'i üzerinden düşürdü. Keskin'in yarıştığı tay, apranti Fatih Sultan Mehmet Sansar'ın üzerinden geçti. Yaralanan Sansar, pistte kendisini yere bıraktı.

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

HASTANEDEKİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Feci kazanın hemen ardından hipodromda hazır bekletilen sağlık ekipleri, jokeylerin yardımına koştu. Apranti Fatih Mehmet Sansar, ambulansla hastaneye kaldırıldı, jokey Mehmet Keskin'e de sağlık ekipleri hipodromda müdahalede bulundu. Sansar'ın günün ikinci koşusunda bineceği "Furkanmert" isimli taya, apranti Furkan Çetin bindi. Fatih Mehmet Sansar'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

Yarışta zincirleme kaza! Atlar çarpıştı, binicinin üzerinden tay geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Sultan Mehmet Mehmet Keskin Ankara 3.Sayfa Yaşam Spor Güncel Haberler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title