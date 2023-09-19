Angelino: Kopenhag maçı kulüp için çok önemli

Galatasaraylı oyuncu Angelino, "Çok güçlü bir takımız şu anda. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak mutluluk verici" dedi.

Uefa Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında yarın saat 19.45'te Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk edecek Galatasaray'da İspanyol sol bek Angelino, karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yarın için iyi hazırlandıklarını söyleyen Angelino, "Bizim için çok önemli bir şey Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. İyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. Aklımızda da bir plan var. Umarım bunu sahada en iyi şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Galatasaray'da olduğu için mutlu olduğunu ifade eden İspanyol oyuncu, "İlk günden beri beni çok iyi karşıladılar. Birkaç tane İspanyolca konuşan takım arkadaşım var. Her gün birbirimize alışıyoruz. Önümüzdeki günler daha da iyi olacaktır. Şu anda burada olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"3 BUÇUK SENEDİR ARKADA 3'LÜ ŞEKİLDE OYNUYORUM"

En iyi sezonunu 4'lü savunmada oynayarak tamamladığını söyleyen Angelino, "Benim en sevdiğim şey aslında 4'lü savunmayla oynamak. Hatta en iyi sezonumu da 4'lü savunmada geçirmiştim. Son 3 buçuk senedir arkada 3'lü şekilde oynuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde her takım çok zorlu. İyi konsantre olup hata yapmamamız lazım. Bunun öneminin farkındayım" açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK BİR AİLENİN PARÇASIYIZ"

Güçlü bir takım olduklarını ifade eden 26 yaşındaki oyuncu, "Herkesle mücadele etmemiz gerekiyor. Biz çok güçlü bir takımız. Ben de dahil olmak üzere birçok oyuncu geldi buraya. Çok güçlü bir takımız şu anda. Büyük bir ailenin parçasıyız. Avrupa'nın en iyileriyle oynamayı dört gözle bekliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini vereceğiz. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde olmak mutluluk verici. Buraya gelmeden zor maçlar oynadık ama takım olarak buraya gelmeyi başardık. Taraftarımızın desteği ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. En iyilere karşı kendimizi test etmek istiyoruz" diye konuştu.

"KEREM ÇOK ÖNEMLİ, İYİ BİR OYUNCU"

Kerem Aktürkoğlu'nun çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Angelino, "Çok önemli, iyi bir oyuncu hem kulüp için hem de takım için. Onunla oynamak keyif verici. Her seferinde birbirimize daha çok alışıyoruz. Tamamlanmış bir bağımız olduğunu söyleyemem henüz ama her seferinde daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Savunmada bana çok yardımcı oluyor. Çok harika onunla birlikte oynamak. Bunun daha da ileriye gideceğine inanıyorum" dedi.