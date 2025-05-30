Angel Di Maria, Rosario Central'a Döndü

Angel Di Maria, Rosario Central'a Döndü
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Tecrübeli futbolcu Angel Di Maria, kariyerine başladığı kulüp olan Rosario Central ile sözleşme imzalayarak geri döndüğünü duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden bu anı paylaştı. Di Maria, geçmişte birçok büyük kulüpte oynamış ve önemli başarılar elde etmiştir.

Benfica'nın tecrübeli oyuncusu Angel Di Maria, ilk kulübü Rosario Central'a geri döndü.

Kulübün resmi Instagram hesabında yayınlanan bir gönderide Rosario Central, "Bir kağıt parçası, bir imza... Her şeyin başladığı yerde, yeniden başlıyor." ifadeleriyle 37 yaşındaki Di Maria'nın sözleşme imzaladığı bir fotoğrafı paylaştı.

Arjantinli oyuncu, kişisel Instagram hesabında ise "Eve dönmek ne kadar güzel. Hayalimizi gerçekleştirebilmek ne büyük bir mutluluk. Sevgili Rosario'da yaşamak ve sevgili Rosario Central'ın forması giyebilmek ne kadar güzel!" diye yazdı.

2005 yılında Rosario Central'da futbol kariyerine başlayan Di Maria; Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus ve Benfica gibi önemli kulüplerde forma giydi.

Tecrübeli futbolcu, Real Madrid ile kazandığı 2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere 25'ten fazla kupa kaldırdı.

Ayrıca Arjantin milli takımında 145 maçta 31 gol atarak, takımının 2022 FIFA Dünya Kupası ve iki Copa America kupasını kazanmasına katkıda bulundu.

Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor
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