Haberler

Andrea Pinamonti'den Icardi hakkında dikkat çeken sözler

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Andrea Pinamonti'den Icardi hakkında dikkat çeken sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sassuolo'nun İtalyan forveti Andrea Pinamonti, Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Pinamonti, Icardi'nin geçmişte kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyerek, "Icardi saha içinde ve saha dışında benim için çok şey yaptı. 18 yaşında pansiyondan ayrıldıktan sonra ev arıyordum. Beni alıp antrenmanlara götürürdü. İyi kalpli ve cömert bir adam.'' dedi.

İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun İtalyan forveti Andrea Pinamonti, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ICARDI'DEN BÜYÜK DESTEK

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 26 yaşındaki golcü, kariyerinin henüz başındayken Inter'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Mauro Icardi'nin kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

"BENİ ALIP ANTRENMANLARA GÖTÜRDÜ"

Hayatında yaşadığı zorluklara değinen Pinamonti, Icardi'nin kendisine hem maddi hem de manevi destek sağladığını belirterek, "Icardi saha içinde ve saha dışında benim için çok şey yaptı. 18 yaşında pansiyondan ayrıldıktan sonra ev arıyordum. Beni yanına alıp henüz ehliyetim olmadığı için antrenmanlara götürürdü. İyi kalpli, cömert bir adam."

''HARÇLIK BİLE VERDİ''

Sözlerine devam eden Pinamonti, ''Icardi genç futbolculara bazen harçlık verirdi. Bir gün bana da verdi. O parayla gidip güzel bir yemek yediğimi hatırlıyorum.'' sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eskişehir'deki nadir toprak elementleri sahası, dünyanın en büyük ikincisi

O şehrimizi şahlandıracak keşif! Dünyanın en büyük ikincisi
Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi: Bedel ödetiriz

Açık açık ilan ettiler! ABD'den Rusya'ya savaş tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown sözleşmeyi feshetti

Sözleşmeyi feshetti
İşte İETT kazasının en net görüntüsü

Göz göre göre gelen facia! İETT şoförü resmen ölüme sürmüş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.