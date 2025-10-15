Andrea Pinamonti'den Icardi hakkında dikkat çeken sözler

İtalya Serie A ekibi Sassuolo'nun İtalyan forveti Andrea Pinamonti, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

ICARDI'DEN BÜYÜK DESTEK

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 26 yaşındaki golcü, kariyerinin henüz başındayken Inter'de forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Mauro Icardi'nin kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

"BENİ ALIP ANTRENMANLARA GÖTÜRDÜ"

Hayatında yaşadığı zorluklara değinen Pinamonti, Icardi'nin kendisine hem maddi hem de manevi destek sağladığını belirterek, "Icardi saha içinde ve saha dışında benim için çok şey yaptı. 18 yaşında pansiyondan ayrıldıktan sonra ev arıyordum. Beni yanına alıp henüz ehliyetim olmadığı için antrenmanlara götürürdü. İyi kalpli, cömert bir adam."

''HARÇLIK BİLE VERDİ''

Sözlerine devam eden Pinamonti, ''Icardi genç futbolculara bazen harçlık verirdi. Bir gün bana da verdi. O parayla gidip güzel bir yemek yediğimi hatırlıyorum.'' sözlerini sarf etti.