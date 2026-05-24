Haberler

Andre Onana Trabzonspor'a veda etti

Andre Onana Trabzonspor'a veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor'un Manchester United'dan kiraladığı Kamerunlu kaleci Andre Onana, Trabzonspor'a veda etti. Taraftarlara seslenen deneyimli kaleci, ''Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum'' ifadelerini kullandı.

Sezon başında İngiltere Premier Lig devi Manchester United'dan kiralanan Andre Onana, sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla Karadeniz ekibine veda etti. 

GÖREV TAMAMLANDI

Trabzonspor formasıyla geçirdiği dönemin kendisi için özel olduğunu vurgulayan Onana, ''Bu aileye katılmaktan gurur duyuyorum. Görev tamamlandı. Trabzonspor için en iyisini diliyorum'' ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI BEĞENİ TOPLADI

Sezon boyunca gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Andre Onana, özellikle kritik maçlardaki kurtarışlarıyla dikkat çekti. Ziraat Türkiye Kupası final maçında da önemli müdahalelere imza atan Kamerunlu kaleci Manchester United'a geri döndü. 

ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?

Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde Andre Onana'yı takımda tutmak istediklerini ve bu yönde görüşmelerini yaptıklarını açıklamıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
CHP'li Mahir Polat: Kılıçdaroğlu'na hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir

Kılıçdaroğlu hepsinin üstünü çizdi, partiden atılacaklar
Özgür Özel, TOMA'ya çıktı: Makam odasını meraklısına bıraktık

Özel, TOMA'nın üzerinde! Yeni makam odasının adresini verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki: Sorumluluk diyalog kapısını kapatanlarındır

Kılıçdaroğlu cephesinden TBMM’ye yürüyen Özel’e tepki
CHP Genel Merkezi'nde tahliye sürerken MHP'den 'yetki karmaşası' mesajı

CHP'de tahliye sürerken MHP'den dikkat çeken mesaj
Fenerbahçe'nin yıldızı Ana Cristina dünyaevine girdi: Gelinliği büyüledi

Milyonların sevgilisiydi, gelinliğiyle büyüledi
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

Özgür Özel, TBMM önünden kalabalığa seslendi: Sıktım dişimi ama artık yeter

Zehir zemberek sözleri Kılıçdaroğlu'na: Dün abi diyen Özgür...
CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

CHP'de yaşananların ardından Kaftancıoğlu'ndan manidar paylaşım