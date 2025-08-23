Anderson Talisca'nın Gol Sevinci Fenerbahçe'yi Zafere Taşıdı

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, bu sezon ilk kez 11'de başladığı karşılaşmada gol sevinci yaşadı ve 4. maçta 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Bu sezon sarı-lacivertlilerin oynadığı Feyenoord, Benfica ve Göztepe maçlarında sonradan dahil olan Talisca, Kocaelispor'a karşı 11'de başladı. Feyenoord mücadelesinde 1 kez gol sevinci yaşayan Talisca, Göztepe deplasmanında uzatma dakikalarında penaltıdan yararlanamadı.

Brezilyalı futbolcu Kocaelispor karşısında etkili bir performans gösterirken, birçok kez kaleyi denedi ve bir şutu da direkten döndü. Talisca, 66. dakikada Oğuz Aydın'ın ortasında kafayla topu ağlara gönderdi. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcunun 76. dakikada kaydettiği bir diğer gol ise pozisyon başlangıcındaki faul nedeniyle VAR'da iptal edildi.

Anderson Talisca, yeşil-beyazlılara karşı 84. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. - İSTANBUL