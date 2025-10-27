Anderson Talisca'nın Gaziantep FK'ya Karşı Hızla Attığı 2 Gol

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında oyuna girdikten sonra 7 dakika içerisinde 2 gol attı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, Talisca 2 gole imza attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderdi. 88. dakikada konuk ekipte paslaşarak gelişen atakta ceza yayı önüne topla ilerleyen Brezilyalı forvetin sert şutunda top bir kez daha filelerle buluştu.

Talisca, geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Sivas'ta oynanan lig maçında serbest vuruştan gol kaydetmişti.

Anderson Talisca, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta da forma giyerken 5 gole imza attı. - İSTANBUL