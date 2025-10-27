Haberler

Anderson Talisca'nın Gaziantep FK'ya Karşı Hızla Attığı 2 Gol

Anderson Talisca'nın Gaziantep FK'ya Karşı Hızla Attığı 2 Gol
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Gaziantep FK ile oynanan maçta oyuna girdikten sadece 7 dakika sonra 2 gol atarak takımının 4-0 galibiyetine katkıda bulundu.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Gaziantep FK maçında oyuna girdikten sonra 7 dakika içerisinde 2 gol attı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup ederken, Talisca 2 gole imza attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 31 yaşındaki futbolcu, 78. dakikada Youssef En-Nesyri'nin yerine dahil oldu. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Talisca, oyuna girdikten 3 dakika sonra topu ağlara gönderdi. 88. dakikada konuk ekipte paslaşarak gelişen atakta ceza yayı önüne topla ilerleyen Brezilyalı forvetin sert şutunda top bir kez daha filelerle buluştu.

Talisca, geçtiğimiz sezonun 31. haftasında Sivas'ta oynanan lig maçında serbest vuruştan gol kaydetmişti.

Anderson Talisca, bu sezon 8'i ilk 11 olmak üzere 10 maçta da forma giyerken 5 gole imza attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem

Balıkesir Sındırgı'da yine şiddetli deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından peş peşe açıklamalar

Depremin ardından peş peşe açıklamalar! İşte bölgedeki son durum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Bahçeli'nin gündem olan sözleriyle ilgili Çin'den açıklama: Not ettik

Bahçeli'nin gündem olan sözlerine Çin'den ilk yorum: Not ettik
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ilde 3 gün kesinti yok

Yağışlar can suyu oldu! Susuzluktan kırılan ile büyük müjde
Hacettepe Üniversitesi karıştı! Palalı saldırganlar kamerada

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Palayla kampüsü bastı
Fenerbahçe, derbi öncesi vitesi 5'e taktı

Ne maç ama! Fenerbahçe, derbi öncesi alev aldı
Sındırgı'daki deprem güvenlik kamerasına yansıdı

İşte yüreklerin ağza geldiği anlar! Apar topar kaçtılar
Milyonları ilgilendiren 'emekli maaşı' anketi: Sonuç tam da beklendiği gibi

Emekli maaşı için anket yapıldı, sonuç tam da beklendiği gibi
Bakanlık affetmedi! Yetkisiz ikinci el araç satanlara dev ceza

Bakanlık affetmedi, kesilen para cezası öyle böyle değil
235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyen vatandaş hayatının şokunu yaşadı

235 bin TL'ye aldığı otomobilini satmak isteyince şoke oldu
Başsavcılık'tan hakemlerin bahis oynamasına ilişkin yeni açıklama

İşte bahis skandalında savcılığı en çok zorlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.