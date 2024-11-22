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Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye "Evet" dedi

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Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinden biri olan Anderson Talisca, sarı lacivertli kulübe transfer olmayı kabul etti. Talisca'nın Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ettiği ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu transferde önemli rol oynadığı belirtildi.

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Süper Lig devi Fenerbahçe'de Anderson Talisca konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE'YE "EVET" DEDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Al Nassr kulübü ile görüşmelerini sürdürürken, Anderson Talisca transferi için ciddi mesafe kaydetti.

Haberde, Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye transfer olmayı kabul ettiği ve Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın bu transferde önemli rol oynayarak oyuncuyu ikna ettiği kaydedildi.

YILLIK 12 MİLYON EURO KAZANIYOR

Fenerbahçe, Al Nassr ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan ve yıllık 12 milyon Euro kazanan Talisaca'nın maliyetini düşürmek istiyor. Takım içi dengeleri bozmak istemeyen sarı lacivertli yönetim, Brezilyalı futbolcunun maaşının bir kısmını Suudi kulübünün ödeyeceği kiralama formülü için pazarlık yapıyor.

Anderson Talisca, Fenerbahçe'ye
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIsmail çınardere:

Böyle topçular bir işe yaramaz bu yaştan sonra para için gelirler ben hiç alınmasın genç topçu alsınlar daha iyi alınmasını istemiyorum eski artıkları

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