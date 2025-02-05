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Anderson Talisca, Fenerbahçe ile İlk Golünü Erzurumspor FK'ya Attı

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile İlk Golünü Erzurumspor FK'ya Attı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK'ya karşı oynanan maçta sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Erzurumspor FK'ya attı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, evinde Erzurumspor FK ile karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Anderson Talisca, takımının ilk golünü kaydetti. İlk maçına Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıkan Talisca, kupada ise ilk 11 başladı. Brezilyalı futbolcu bu mücadelenin 33. dakikasında Mert Hakan Yandaş'ın pasında ceza yayı içerisinden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. Talisca, böylelikle ilk gol sevincini Erzurumspor FK müsabakasında yaşadı.

31 yaşındaki hücum oyuncusu Erzurum ekibi karşısında 61. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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