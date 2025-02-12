Anderlecht Teknik Direktörü Hubert: 'Fenerbahçe İyi Bir Sınav Olacak'

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak Belçika temsilcisi Anderlecht'te teknik direktör David Hubert, Fenerbahçe gibi güçlü bir ekiple oynamalarının kendileri için iyi bir sınav olacağını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 37 yaşındaki teknik adam, bugün doğum günü olduğunu, alınacak bir galibiyetin kendisine verilecek en güzel hediye olacağını belirtti.

İki maç üzerinden oynanacak turda ilk karşılaşmada iyi bir netice almaları gerektiğine değinen Hubert, "Bizi bekleyen atmosferi biliyoruz. Bu da tecrübemizin bir parçası. Bu gibi atmosferlerle daha önce karşılaştık. Bizim diğer maçlarımızda da Fenerbahçe taraftarlarına çok benzeyen taraftarlar vardı. Antwerp'te bir maçımız vardı, benzerdi. Tabii ki yarın Fenerbahçe elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kazanmak için her şeyi yapacağını vurgulayan 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Kendisi, kariyer anlamında beğendiğim antrenörlerden birisi. Şüphesiz bundan önceki yıllarda farklı ekiplerle başarılı olmuş bir antrenör. Kazanılabilecek bütün Avrupa kupalarını kazandı." açıklamasını yaptı.

"Bizim için önemli olan önce iyi futbol oynamak"

Bu turda Fenerbahçe yerine başka bir rakibi tercih edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Hubert, "Aslında bir tercihim olmaz. Neticede bir kura çekildi, kurada Fenerbahçe çıktı. Benim için kurada bu seviyeye gelmiş takımların hepsi iyidir. Çok kolay olacak bir maç zaten yok. Bu seviyede zaten kaliteli ekipler bekliyorduk. Fenerbahçe, Türkiye'de ligin üst sıralarında oynayan bir takım. Antrenörlerini de düşününce, bizim için Fenerbahçe gibi bir ekiple karşılaşmak iyi bir sınav olacak." diye konuştu.

Takımının kompakt futbol oynayacağını da sözlerine ekleyen Hubbert, şunları söyledi:

"Oynayacağımız oyunu yarın göreceğiz. Bizim için önemli olan önce iyi futbol oynamak. Gol atmak için imkanlarımız olacaktır ve gol atmaya çalışacağız. Kompakt olmamız gerekecek. Bu da 5 defans, 5 forvetle oynayacağız anlamına gelmiyor. Sahadaki 11 futbolcu içindeki herkes hücumu ve savunmayı birlikte yapacak. İki maç oynayacağız ve ilk maçta elimizden geleni yapmamız gerekiyor."

Ludwig Augustinsson: "Rakibin çok önemli forvetleri var"

Teknik direktör David Hubert'le birlikte basın toplantısında konuşan İsveçli savunmacı Ludwig Augustinsson, Ülker Stadı'nda çok iyi bir atmosferde maça çıkacaklarını belirtti.

Karşılaşmaya hazır olduklarını dile getiren Augustinsson, "Çok iyi bir atmosfer olacağını biliyoruz. Genel olarak güçlü bir atmosfer olacak. Ama biz bu konuya nasıl yaklaşmamız gerektiğini biliyoruz. Bizim sahamızda da böylesine bir atmosfer var, biz alışığız." ifadelerini kullandı.

Sevilla'da birlikte forma giydiği Youssef En-Nesyri'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin hücumda çok etkili isimlere sahip olduğunun farkında olduklarını belirten İsveçli oyuncu, şöyle devam etti:

"En iyi seviyemizde oynamamız gerekecek. En-Nesyri çok iyi oyuncu. Rakibin çok önemli forvetleri var. En-Nesyri'nin çok iyi şutları var. Ceza sahası içinde çerçeveyi bulabiliyorlar. 3 metreye yakın zıplayabilen bir oyuncu kendisi. Sakin olmamız lazım. Bu turda 2 maç oynayacağız ve turu geçmek için en iyi seviyemizde olmak zorundayız."

Kariyerinde ilk kez Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı bir takıma karşı forma giyeceğini anlatan Augustinsson, şunları kaydetti:

"Mourinho'ya büyük saygım var. Başarılarını izleyerek büyüdüm. Futbol tarihinin en önemli antrenörlerinden, hayran olduğumuz bir insan. Kazanmak için her şeyi yapacaktır. Kazanmayı seven bir isim. Büyük saygıyı hak ediyor ve ben de ona büyük saygı duyuyorum."