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Anderlecht'in Tarihi Lotto Park'ı ve Futbol Mirası

Anderlecht'in Tarihi Lotto Park'ı ve Futbol Mirası
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Fenerbahçe'yi UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında konuk edecek Anderlecht'in iç saha maçlarını oynadığı Lotto Park, Belçika'nın tarihi ve modern futbol sahnelerinden biri olarak öne çıkıyor. 22 bin 500 seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yapmış bir tesis.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe'yi konuk edecek Anderlecht'in iç saha maçlarını oynadığı Lotto Park (Anderlecht Stadyumu), Belçika'nın tarihi statları arasında yer alıyor.

Başkent Brüksel'in Anderlecht bölgesinde 1917 yılında yapılan Lotto Park, tarihinde önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Belçika'nın en eski tesislerinden Lotto Park, modern yapısı ve zengin tarihiyle ülke futbolunun önemli merkezlerinden kabul ediliyor.

Seyirci kapasitesi 22 bin 500 olan stat, uluslararası müsabakalarda 20 bin 125 kapasiteyle kullanılıyor.

Alttan ısıtma sistemiyle kış aylarındaki maçların düzgün zeminde oynanmasına olanak sağlayan stat, ulaşım açısından da metro istasyonlarına yakın konumda bulunuyor.

Anderlecht, günümüzdeki halini 1983 ve 1991 yıllarındaki geniş çaplı yenilemeler sonucunda alan ve 40 adet locası bulunan Lotto Park'ta rakiplerini konuk ediyor.

Belçika'nın şampiyonu Anderlecht

Anderlecht, Belçika'nın en çok şampiyonluğu bulunan takımı olarak dikkati çekiyor.

Brüksel'de 1908 yılında kurulan mor-beyazlı kulüp, 34 lig şampiyonluğunun yanı sıra, 9 Belçika Kupası ve 13 Belçika Süper Kupası'nı müzesinde sergiliyor.

Belçika'nın Avrupa arenasında en başarılı kulüplerinden Anderlecht, uluslararası organizasyonlarda da 2'şer UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Süper Kupa ile 1 UEFA Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde (Eski adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası) çok sayıda çeyrek ve yarı final oynayan Anderlecht, altyapıya verdiği önemle de ön plana çıkıyor.

Anderlecht'in altyapısından yetişen ve dünya futbolunda tanınan isimler arasında Vincent Kompany, Romelu Lukaku, Youri Tielemans, Jeremy Doku ve Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens yer alıyor.

AB'nin "kalbi" Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel, Avrupa Birliği'nin (AB) kalbi olarak adlandırılıyor.

AB'nin en önemli kurumları Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'na ev sahipliği yapan şehir, diplomasi ve politika açısından da küresel merkez olarak dikkati çekiyor.

Tarihi yapıları, modern altyapısı ve kültürel çeşitliliğiyle öne çıkan Brüksel, çok uluslu kurumların da merkezi konumunda bulunuyor. Ş

ehirde, yıl boyunca düzenlenen festivaller ve kültürel etkinlikler, ziyaretçilere zengin bir deneyim sunuyor.

Orta Çağ'dan tarihli yapıları, etkileyici meydanlarıyla ünlü şehir, mutfağıyla da adından söz ettiriyor.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
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