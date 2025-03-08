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Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

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Real Madrid'in futbolcusu Arda Güler, bu sezon Carlo Ancelotti tarafından adeta yedek kulübesine hapsedildi. Ancelotti ile aralarında anlaşmazlık olduğu iddia edilen Arda için Real Madrid Başkanı Florentino Perez de devreye girdi. Real Madrid yönetimi ve takımdan ayrılacağı konuşulan Arda sezon sonunda kesin bir çözüm bulmak için görüşecekler.

Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulamayan ve yaz aylarında ayrılık ihtimalini de değerlendirmeye alan Arda Güler için Başkan Florentino Perez de devreye girdi.

SÜRE ALAMIYOR

İtalyan teknik adam Ancelotti, Liverpool ile Anfield'da oynanan karşılaşma dışında zorluk derecesi yüksek olan maçlarda milli futbolcuya nerdeyse hiç süre vermedi.

REAL MADRID YÖNETİMİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre ise Real Madrid yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Arda'yı bırakmak istemiyor.

ARDA VE MADRID YÖNETİMİ MASAYA OTURACAK

Arda Güler ve Real Madrid yönetiminin sezon sonunda masaya oturacağı ve kesin bir çözüm bulmak için görüşme gerçekleştirecekleri kaydedildi. Arda'nın daha fazla süre bulmak için ayrılmayı kafaya koyduğu fakat Real Madrid yönetiminin bu fikre sıcak bakmadığı vurgulandı.

Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalit:

Kendim ettim, kendim buldum ne i?in var Madridtte??Barcelona veya Dortmund varken gittiğin kulübe bak bence biran ónce başka kulübe git yoksa i?in biter

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