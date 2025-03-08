Ancelotti'nin sildiği Arda Güler için sürpriz karar! Başkan olaya dahil oldu

Real Madrid'de bu sezon istediği süreleri bulamayan ve yaz aylarında ayrılık ihtimalini de değerlendirmeye alan Arda Güler için Başkan Florentino Perez de devreye girdi.

SÜRE ALAMIYOR

İtalyan teknik adam Ancelotti, Liverpool ile Anfield'da oynanan karşılaşma dışında zorluk derecesi yüksek olan maçlarda milli futbolcuya nerdeyse hiç süre vermedi.

REAL MADRID YÖNETİMİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

İspanyol basınında yer alan habere göre ise Real Madrid yönetimi, takımdan ayrılmak isteyen Arda'yı bırakmak istemiyor.

ARDA VE MADRID YÖNETİMİ MASAYA OTURACAK

Arda Güler ve Real Madrid yönetiminin sezon sonunda masaya oturacağı ve kesin bir çözüm bulmak için görüşme gerçekleştirecekleri kaydedildi. Arda'nın daha fazla süre bulmak için ayrılmayı kafaya koyduğu fakat Real Madrid yönetiminin bu fikre sıcak bakmadığı vurgulandı.