ANALİG Yıldızlar Futbol Müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Faaliyet Programı kapsamında Yıldızlar Futbol 1. Etap Müsabakaları, Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde Kocatepe Spor Kompleksi'nde başladı. 8 farklı ilden 12 takımın katıldığı organizasyonda kız ve erkek takımları mücadele ediyor.
Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Yıldızlar Futbol 1. Etap Müsabakaları Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde devam ediyor.
Müsabakalar öncesinde düzenlenen teknik toplantının ardından karşılaşmalar, Kocatepe Spor Kompleksi'nde başladı. Organizasyona 8 farklı ilden 6 kız ve 6 erkek takım olmak üzere toplam 12 takım katılım sağlıyor. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı