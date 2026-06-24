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ANALİG Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları başladı

ANALİG Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları başladı
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Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Muş'taki Yeni Spor Salonu'nda 310 sporcu, antrenör ve idarecinin katılımıyla başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Yeni Spor Salonu'nda başladı. Organizasyonda toplam 310 sporcu, antrenör ve idareci mücadele ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakaları, Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen karşılaşmalarla başladı. Farklı illerden gelen sporcuların katıldığı organizasyonda hentbol heyecanı ilk düdükle birlikte başladı. Genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda 145 erkek ve 115 kız sporcu yer alırken, 50 antrenör ve idareciyle birlikte toplam 310 kişi müsabakalara katılım sağladı. Karşılaşmalar boyunca sporcuların performansları tribünlerden de ilgiyle takip edildi. Müsabakaları yerinde takip eden Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, organizasyona katılan tüm takımlara başarı dileklerinde bulundu. Sporcular ve teknik ekiplerle bir araya gelen Kılıç, gençlerin sportif gelişimine katkı sunan organizasyonların önemine dikkat çekti. Bölgesel düzeyde düzenlenen ANALİG Hentbol 1. Etap 7. Grup Müsabakalarının belirlenen program kapsamında devam edeceğini belirten Müdür Kılıç, başarılı olan takımların bir üst aşamada mücadele etme hakkı kazanacağını söyledi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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