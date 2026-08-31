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ANALİG Futbol Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Tamamlandı

ANALİG Futbol Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Tamamlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Türkiye Şampiyonası, Erzincan’ın ev sahipliğinde tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Türkiye Şampiyonası, Erzincan'ın ev sahipliğinde tamamlandı.

Erzincan'da düzenlenen şampiyonaya 17 ilden 23 takım katıldı.

Büyük çekişmeye sahne olan müsabakaların ardından kızlar ve erkekler kategorilerinde dereceye giren takımlar belli oldu.

Kızlar kategorisinde İzmir birinci, Kayseri ikinci, Manisa üçüncü, Kahramanmaraş ise dördüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Sakarya birinci, Mardin ikinci, Samsun üçüncü, Hatay dördüncü sırada yer aldı.

Şampiyonada Türkiye'nin farklı illerinden Erzincan'a gelen genç sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından sporcular, antrenörler ve organizasyonda görev alanlara teşekkür edildi.

Şampiyonada dereceye giren takımlar tebrik edilirken, tüm sporcular da mücadeleleri ve centilmence rekabetleri dolayısıyla kutlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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