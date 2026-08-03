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Kayseri'den badmintonda çifte final başarısı

Kayseri'den badmintonda çifte final başarısı
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Eskişehir’de düzenlenen ANALİG Badminton Çeyrek Final Müsabakaları’nda tüm maçlarını kazanan Kayseri’nin erkek ve kız badminton takımları, gruplarını lider tamamlayarak Türkiye Finalleri’ne katılma hakkı elde etti.

Eskişehir'de düzenlenen ANALİG Badminton Çeyrek Final Müsabakaları'nda tüm maçlarını kazanan Kayseri'nin erkek ve kız badminton takımları, gruplarını lider tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılma hakkı elde etti.

Kayseri badmintonu, ANALİG Badminton Çeyrek Final Müsabakaları'nda elde ettiği çifte başarıyla bir kez daha adından söz ettirdi.31 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Eskişehir'de gerçekleştirilen organizasyonda Kayseri'yi temsil eden erkek ve kız badminton takımları, oynadıkları tüm karşılaşmaları kazanarak gruplarını namağlup lider tamamladı.

Gösterdikleri başarılı performansla dikkat çeken iki takım da, 24-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek ANALİG Türkiye Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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