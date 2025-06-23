Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Müsabakaları Tamamlandı

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Müsabakaları Tamamlandı
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Amasya'da 20-22 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Müsabakaları, dereceye giren sporculara madalyalarının takdim edilmesiyle sona erdi. Kızlar ve erkekler kategorilerinde Samsun takımı birincilik elde etti.

Amasya'da 20-22 Haziran arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Müsabakaları sona erdi.

Amasya Kapalı Spor Salonu'nda 19 ilin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda sporcular başarılı olabilmek için yarıştı.

20 sporcunun yer aldığı organizasyonda, dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Kızlar Kategorisi genel sıralamada 1. Samsun – 620 puan, 2. Zonguldak – 260 puan, 3. Erzurum – 220 puan ve 4. Kastamonu – 210 puan aldı.

Erkekler Kategorisi genel sıralamada 1. Samsun, 2. Erzurum, 3. Ordu ve 4. Zonguldak oldu.

Amasya'yı bireysel kategoride temsil eden Berk Berkay Demirel ise birinci oldu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Spor
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