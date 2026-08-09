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Karaman'da Tekerlekli Paten Şampiyonası Sona Erdi

Karaman'da Tekerlekli Paten Şampiyonası Sona Erdi
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Anadolu Yıldızlar Ligi Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da 15 ilden 160 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Finalde 200, 400 ve 1000 metre yarışlarında dereceye girenlere madalyaları verildi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası, Karaman'da sona erdi.

Kentte 7-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda 15 ilden 160 sporcu, Türkiye şampiyonluğu için mücadele etti.

Bugün yapılan final yarışlarında sporcular, kategorilerine göre 200, 400 ve 1000 metrede yarıştı. Dereceye giren sporculara düzenlenen ödül töreninde madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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